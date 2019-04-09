Уменьшите премии и на эти средства приведите эту территорию в порядок - Пашинян посетил пункт растаможки автомобилей в Норагавите

Начав обход пункта таможенного оформления автомобилей в Норагавите, премьер-министр заметил, что территория грязная, на полу валяются сигаретные окурки, на стенах паутина.

«Уменьшите премии и на эти средства приведете эту территорию в порядок», - сказал Пашинян.

Премьер также сделал замечание сотруднику таможенной службы, ему не понравилось поведение сотрудника.

«Когда премьер-министр приближается, нужно стоять прямо», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр вошел в один из кабинетов на территории таможни и сразу заметил армянский триколор: постамент низкий, а флаг грязный. Глава правительства резко отреагировал: уволить работающих в этом кабинете сотрудников.

«Сколько человек работают в этой комнате, кто работал в этой комнате с таким флагом, никто из них больше здесь работать не будет», - сказал он.

После замечания Пашиняна флаг убрали, сотрудник же таможни Айк Мартиросян сказал, что они недавно переехали в этот кабинет, а флаг был принесен из другого места.

«Если честно, как такового ответственного за этот кабинет нет», - отметил Мартиросян.

«Нам нужно было понять, почему так произошло, чтобы в другой раз этого не случилось», - подчеркнул начальник Араратского таможенного управления Карен Бабаян, который не успел ознакомиться с деталями инцидента, возмутившего премьер-министра.

На вопрос, несут ли рядовые служащие ответственность за имущество таможни, Бабаян ответил: «Если рядовой сотрудник видит, например, что флаг упал или он грязный, на мой взгляд, здесь срабатывает чисто человеческий фактор рядового или нерядового сотрудника - что можно этот флаг поднять».

На таможне еще должны изучить, совершили ли сотрудники какие-либо нарушения. До этого премьер поручил помощнику проследить, чтобы его распоряжение было выполнено.

Позже Пашинян прокомментировал инцидент и в Facebook, в частности, написав: «Если будет нужно уволить десятки тысяч человек, я их уволю, но подобного отношения к государственному флагу не потерплю».

Между тем, по мнению правозащитника Артура Сакунца, глава исполнительной власти не имел права давать распоряжение об увольнении сотрудника Таможенной службы.

«За эти обстоятельства в первую очередь должен нести ответственность руководитель службы, то есть, глава Таможенной службы, глава Комитета государственных доходов», - сказал Сакунц.

Премьер-министр сегодня поручил председателю Комитета государственных доходов (КГД) Давиду Ананяну принять меры для перевода пункта растаможки автомобилей из Еревана в Гюмри.

Никол Пашинян в ходе обхода также понаблюдал за процессом таможенного оформления автомобиля одного из граждан. Засекли время – процесс продлился 20 минут.

«Договорились, что за 20 минут автомобиль должен быть растаможен», - отметил Пашинян.

На таможне не все обслуживаются за 20 минут. Один из граждан ждал своей очереди уже более 3 часов, а в очереди было еще 60 человек.

О длинных очередях на таможне импортеры заявляли уже неоднократно, жалуясь на качество обслуживания. На таможне объясняют, что причина очередей кроется вовсе не в качестве обслуживания, просто увеличилось число импортеров.

Премьер затронул вопрос импорта старых автомобилей. «Потом мы говорим: вай, аварии, Армения что кладбище автомобилей? Мы хотим, чтобы Армения стала кладбищем автомобилей или не хотим? Все это проблемы», - сказал Пашинян.

Не была обойдена и тема компании «Спайка», подозреваемой в уклонении от налоговых обязательств. Пашинян заметил, что узнал о налоговых злоупотреблениях после избрания на должность премьер-министра, тогда он призвал налоговые органы провести расследование, однако, не подрывая при этом работу компании «Спайка».

«Они воспользовались этим и начали вообще разговаривать со следователями с издевкой, пренебрежением, и следственные органы ставят вопрос, говорят: «не поняли, значит, мы не можем расследовать дело?». Это монополия, если теперь они хотят объявить бойкот, значит, появятся другие компании, в конкурентных условиях рынок сам отрегулирует. Теперь посмотрим, остановятся они или не остановятся, спокойно продолжат работать, потому что никто сегодня, тем более они, не согласится нести потери на миллионы долларов, только ради того, чтобы бойкотировать», - подчеркнул премьер-министр.

Комитет государственных доходов на прошлой неделе заявил, что компания «Спайка», занимающаяся грузоперевозками сельхозпродукции, уклонилась от налоговых обязательств, нанеся ущерб государству в размере 7 млрд 36 млн драмов (более 14 млн долларов). Владелец и директор компании «Спайка» Давид Казарян вчера решением суда общей юрисдикции Еревана был арестован. Компания считает обвинения КГД необоснованными.