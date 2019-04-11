«Это неподобающее для главы демократического государства поведение» - Марукян о произошедшем на таможне Норагавита

«Это неподобающее для главы демократического государства поведение», - сегодня в Страсбурге в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель партии и одноименной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, оценивая произошедшее два дня назад на таможне в Норагавите.

Во вторник в ходе посещения пункта таможенного оформления автомобилей в Норагавите, премьер-министр Никол Пашинян заметил, что в одном из кабинетов флаг Армении находился в неопрятном виде и распорядился уволить сотрудников, работающих в данном кабинете. Некоторые правозащитники заявили, что глава правительства злоупотребил своими полномочиями и не только нарушил закон, но и в моральном плане оказал давление на сотрудника.

«Я согласен с правозащитниками, потому что существует закон, порядок, и распоряжения премьер-министра не соответствовали действующим законам, то есть, законодательству о Таможенной службе, Трудовому кодексу. Но, с другой стороны, я считаю, что здесь нужно обратить внимание не только на закон, но и на то, что премьер-министр вспылил, он не должен был этого делать, а должен был спокойно понять, где и почему лежал флаг, кто его принес и кто несет ответственность за кабинет. Потому что очень возможно, что в результате его вспышки страдают невинные люди, пострадал невинный человек. И в этом смысле я считаю, что подобный стиль разговора с гражданином и поведение не делает нам чести, и мы не должны таким образом говорить с гражданами Республики Армения», - сказал Марукян.

Он отметил, что, «с одной стороны, власть провозглашает День гражданина, а с другой стороны, говорит с гражданином таким образом».

Отметив, что государственные символы нужно уважать, глава оппозиционной парламентской фракции добавил: «Но гражданин, человек - это высшая ценность, и я считаю, что человек является первичным. И также нужно понять, в конечном счете, виновен этот человек в этом вопросе или нет, потому что никто в этом вопросе не разобрался. То есть, вспышка, какой-то хороший пиар, не знаю, все сказали: «вах, ух, молодец», но это минутный пиар, в результате которого, естественно, мы ничего не выигрываем».

Марукян подчеркнул, что даже если данный сотрудник проявил неуважение к флагу, это не значит, что мы должны проявить неуважение к нему. «Он человек, гражданин, а также не нужно было трогать слабое звено, рядового сотрудника, в таком случае следовало уволить начальника, ответственного за данный таможенный пункт».

По его мнению, председатель Комитета госдоходов Давид Ананян «должен был сразу уволить руководителя этой таможни, либо премьер должен был сказать, что нужно уволить ответственного за таможню, а не рядового сотрудника».

Лидер партии «Лусавор Айастан» также отметил, что не считает, что сегодня в Армении первоочередной должна быть проблема с флагами: в правильных ли местах они поставлены. «Это тоже важно, это вопрос общественного гражданского сознания. Когда это сознание еще не сформировалось, власти на внеочередном заседании решают внести в парламент вопрос провозглашения Дня гражданина. Вы сначала сформируйте это сознание, а уже потом провозглашайте День гражданина, - сказал Эдмон Марукян и резюмировал: - Я не думаю, что подобными вспышками, подобным стилем мы должны продвигать страну вперед. Это неподобающее для главы демократического государства поведение, и, естественно, оно должно было подвергнуться критике как со стороны правозащитного сообщества, так и с нашей стороны».