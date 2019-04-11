Наира Зограбян в отставку не подаст

Депутат парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян не подаст в отставку с поста председателя постоянной комиссии НС по защите прав человека. Об этом Зограбян заявила сегодня в Страсбурге, отвечая на вопросы Радио Азатутюн.

Напомним, что на днях премьер-министр Никол Пашинян, касаясь реакции Наиры Зограбян на выступление трансгендера во время недавних слушаний парламентской комиссии по правам человека, заявил, что ППА должна подумать о том, соответствует ли ее представитель минимальным требованиям для нахождения на посту председателя комиссии по правам человека.

«Партия «Процветающая Армения» ясно ответила на обеспокоенность премьер-министра. К тому, что сказали руководитель нашей партии Гагик Царукян и мои коллеги, мне добавить нечего. Наира Зограбян в качестве председателя комиссии по правам человека руководствовалась исключительно законом о регламенте Национального собрания, ни одного положения я не нарушила, слушания были по ограниченной повестке дня, более того, я позволила, чтобы это лицо завершило свое выступление, после чего всего лишь, как того требовал закон о регламенте НС, заметила, что это лицо отклонилось от повестки дня. И все, по этой теме у меня абсолютно нет никакого желания давать какие-либо комментарии», - заявила сегодня Зограбян.

На замечание о том, что депутаты фракции ППА на тех слушаниях также отклонились от повестки, однако с ними она не говорила в таком тоне, Зограбян ответила: «Вы очень хорошо понимаете чувствительность вопроса, очень хорошо понимаете, что вопрос очень тонкий, и, думаю, вы очень хорошо понимаете, что подобные вопросы нельзя таким организованным способом на парламентских слушаниях по абсолютно другой повестке пытаться превратить в эпатаж и, как отметило данное лицо, заявлять, что «сегодня здесь творится история». Я вновь повторяю, мы как комиссия готовы обсуждать любой вопрос, но это должно быть сделано по решению комиссии, это не должно быть сюрпризом, не должно быть неожиданным».

На вопрос, значит, она не признает, что проявила дискриминационный подход, депутат от ППА ответила, что не проявляла дискриминационного отношения к кому-либо.

На замечание о том, что депутат фракции ППА Геворк Петросян заявил, что трансгендеров «нужно преследовать», а депутат от ППА Вардан Гукасян заявил, что их «нужно сжигать», Зограбян ответила: «Я отметила, что как председатель комиссии я не нарушила ни одну норму - ни правовую, ни моральную, и не проявила какого-либо дискриминационного отношения. Выслушать не означает принять, не означает разделять эти принципы. Я могу выслушать любого, я могу предоставить трибуну любому, но я могу иметь и имею свою собственную позицию, и в мире нет такого человека или силы, которая могла бы заставить меня изменить свою позицию. Руководитель моей партии и мои коллеги все очень ясно сказали, и я считаю, что у нас в этом институте есть гораздо более важные вопросы для обсуждения».

Председатель общественной организации «Сторона права», занимающейся защитой прав трансгендеров, Лилит Мартиросян в минувшую субботу в Национальном собрании приняла участие в обсуждениях в постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам, возглавляемой депутатом фракции ППА Наирой Зограбян. Выступая с трибуны парламента, Мартиросян пожаловалась на нарушения прав сексуальных меньшинств и дискриминационное отношение к ним.

Застигнутая врасплох этим выступлением трансгендера Наира Зограбян сделала замечание за обсуждение тем, выходящих за рамки повестки дня, а затем призвала покинуть зал заседаний. Отдельные депутаты фракции ППА и ряд пользователей Facebook выступили с критикой в связи с тем, что был допущен вход трансгендеров в Национальное собрание. А сторонники Лилит Мартиросян начали процесс против Наиры Зограбян, потребовав лишить ее должности председателя комиссии по правам человека, поскольку, по их мнению, она проявиаи дискриминационный подход.