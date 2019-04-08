«Наира Зограбян повела себя правильно» - Царукян о выступлении трансгендера в парламенте

Не утихают страсти вокруг скандального выступления трансгендера Лилит Мартиросян с трибуны Национального собрания. Сегодня на брифинге с журналистами в парламенте этой темы коснулся лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) и одноименной парламентской фракции Гагик Царукян.

«Я скажу всем как Царукян, как лидер партии «Процветающая Армения», как глава семьи, воспитанной в армянских традициях и вере, это для нас неприемлемо», - отметил Царукян.

Председатель общественной организации «Сторона права», занимающейся защитой прав трансгендеров, Лилит Мартиросян в минувшую субботу в Национальном собрании приняла участие в обсуждениях в постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам, возглавляемой депутатом фракции ППА Наирой Зограбян. Выступая с трибуны парламента, Мартиросян пожаловалась на нарушения прав сексуальных меньшинств и дискриминационное отношение к ним. Застигнутая врасплох этим выступлением трансгендера Наира Зограбян сделала замечание за обсуждение тем, выходящих за рамки повестки дня, а затем призвала покинуть зал заседаний. Отдельные депутаты фракции ППА и ряд пользователей Facebook выступили с критикой в связи с тем, что был допущен вход трансгендеров в Национальное собрание. А сторонники Лилит Мартиросян начали процесс против Наиры Зограбян, потребовав лишить ее должности председателя комиссии по правам человека, поскольку, по их мнению, она проявиаи дискриминационный подход.

Позиция Гагика Царукяна тоже оказалась жесткой. «Это порок, порок мы должны скрывать, как это было раньше. Мы никогда не позволим этому распространяться или получить законную власть. Это порок, который до сих пор был скрыт, и сегодня исключено, чтобы мы позволили ему распространиться. Что касается их прав… каждый человек, если у него есть проблема, пусть жалуется в правоохранительные органы. Но позволить принять новый закон, новую Конституцию - с нашей стороны, со стороны нашей партии это исключено. Мы поддерживаем Наиру Зограбян. Наира Зорабян как председатель комиссии по правам человека повела себя очень правильно», - заявил лидер ППА.

При этом, Царукян выступил против того, чтобы депутат фракции ППА, бывший глава его охраны Эдуард Бабаян, приговоренный к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия, сложил свой депутатский мандат.

Эдуард Бабаян обвиняется в избиении Вячеслава Арутюнова в июле прошлого года в спорткомплексе «Олимпаван», умышленном нанесении серьезного вредя его здоровью. Бабаян был задержан, а затем освобожден. Хотя суд на днях признал его виновным, однако он был освобожден по амнистии. До этого Бабаян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что если суд признает его виновным, то он сложит свой депутатский мандат. Пока же он намерен обжаловать решение суда первой инстанции.

«Бабаян обжалует решение, чтобы вопрос был пересмотрен, потому что такого не было», - отметил лидер ППА.

Гагик Царукян также выразил недовольство властью во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Работой его политической команды он недоволен, а самим премьером - нет. «Я недоволен не Николом Пашиняном, а его командой». - подчеркнул Царукян.

Лидер ППА спустя год после революции экономического прогресса не замечает. В качестве достижения он выделил лишь избирательный процесс.