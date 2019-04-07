Государство должно уважать право каждого человека – правозащитник о скандале с выступлением трансгендера в парламенте

Реакцию председателя постоянной комиссии Национального собрания по защите прав человека и общественным вопросам Наиры Зограбян на выступление трансгендера Лилит Мартиросян во время парламентских обсуждений правозащитники оценивают как дискриминационную и унижающую достоинство человека. Правозащитники призывают спикера парламента и депутатов осудить выступление члена партии «Процветающая Армения» (ППА).

В опубликованном накануне заявлении 12 правозащитных организаций также призывают Комиссию по этике Национального собрания расследовать инцидент, а также пересмотреть целесообразность назначения Наиры Зограбян на пост председателя Постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам.

Правозащитник Артур Сакунц, присоединившийся к заявлению, также осудил то, что произошло в парламенте 5 апреля.

«Государство четко взяло на себя обязательства, что и по Конституции, и в соответствии с ратифицированными Арменией международными договорами, нужно уважать право каждого человека и в Республике Армения должно гарантироваться человеческое достоинство каждого. Другими словами, все права должны быть защищены независимо от каких-либо индивидуальных качеств, и это является аксиомой, закрепленной Конституцией Республики Армения, это является принципом, отраженным в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Республикой Армения», - заявил Сакунц в беседе с Радио Азатутюн.

5 апреля в парламенте по инициативе Постоянной комиссии по правам человека и общественным вопроса состоялись обсуждения по универсальному периодическому обзору прав человека ООН. С трибуны парламента выступила председатель занимающейся защитой прав трансгендеров общественной организации «Сторона права», трансгендер Лилит Мартиросян. Она, в частности, заявила о нарушениях прав трансгендеров.

«Прошу воспринимать меня как собирательный образ замученных, изнасилованных, подвергшихся физическому насилию, сожженных, раненых ножом, убитых, эмигрированных, подвергнувшихся дискриминации, бедных и безработных трансгендеров», – заявила Мартиросян.

По ее словам, до революции сложно было представить, чтобы в парламенте Армении выступал трансгендер, и призвала инициировать законодательные изменения, гарантирующие гендерное равенство и исключающие проявления дискриминации.

За этой речью последовала реакция председательствующей на данном обсуждении Наиры Зограбян. Депутат заявила, что Лилит Мартиросян своим выступлением нарушила повестку дня.

«Сегодня у нас было три вопроса для обсуждения: судебная реформа, проблемы инвалидов и проблемы детей. Я считаю тот факт, что кто-то воспользовался этой возможностью для того, чтобы попытаться поднять вопрос, которого нет в нашей повестке дня, является неуважительным отношением, прежде всего, ко мне как к председателю комиссии, во-вторых, неуважительным отношением к парламенту», - заявила Зограбян.

В беседе с Радио Азатутюн накануне Зограбян отметила, что ее реакция была правильной и была связана лишь с нарушением повестки дня.

«То, что я сделала, я сделала правильно. Я просто соблюдала регламент и констатировала, что я не позволю каким-то людям, каким-то группам, каким-то слоям пытаться использовать парламент для эпатажа», - подчеркнула Наира Зограбян.

Между тем, правозащитник Артур Сакунц считает объяснения председателя комиссии неубедительными, поскольку, по его словам, в тот день были и другие отклонения от повестки обсуждений, однако такой реакции на это не следовало.«Это действительно является дискриминационным отношением», - отметил Сакунц.

Наира Зограбян, между тем, отрицает проявление какого-либо дискриминационного отношения. По ее словам, все, включая тех, кто занимается правами трансгендерных лиц, могут обращаться в Комиссию для обсуждения своих вопросов, если, конечно, Комиссия даст свое согласие.

«Если она обратится в Комиссию, я переадресую ее письмо в полицию, постараюсь получить разъяснения и передам ей разъяснения», - подчеркнула депутат.

Зограбян также отметила, что знает, кто из депутатов поддержал Мартиросян в вопросе прохода в парламент, но имен называть не будет.