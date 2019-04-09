ППА нужно подумать, соответствует ли Зограбян занимаемой должности – премьер

«Когда я им [РПА] говорил, что они гей-активисты, они не верили. Они не смогут избежать этого статуса», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем брифинге с журналистами, касаясь реакции на выступление трансгендера во время недавних слушаний парламентской Комиссии по правам человека.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2015 году «консервативная власть Армении, которая охраняет семейные и традиционные ценности», забрала у гражданина Армении Вагаршака Мартиросяна паспорт и дала ему паспорт гражданина Армении Лилит Мартиросян, наделив его всеми правами и обязанностями гражданина Республики Армении.

«А теперь, насколько я понимаю, некоторые представители Республиканской партии Армении (РПА) очень активно обсуждают эту тему и перед властями поднимают вопрос: «что происходит?» и так далее», - отметил Пашинян.

Отметив, что в выданном Лилит Мартиросян паспорте ее пол указан как «мужской», глава правительства продолжил:«Что теперь среди республиканцев принято, чтобы мужчин звали Лилит?»

«В тот момент, когда власти Армении выдали паспорт гражданина Армении лицу мужского пола Лилит Мартиросян, они включили его в избирательные списки, а, следовательно, наделили его всеми правами и обязанностями гражданина Республики Армении. Когда я им говорил, что они гей-активисты, они не верили. Они не смогут избежать этого статуса, и это еще одно доказательство того, что они не тех обвиняют», - заявил Пашинян.

Премьер-министр заявил сегодня на брифинге с журналистами, что потребовал письменного объяснения от Государственной службы охраны.

«Мне дали документ, согласно которому список дала Наира Зограбян, она подписала его и по этому списку были приглашены люди. Это было заседание комиссии по правам человека. Теперь пусть ответят все – республиканцы, члены партии «Процветающая Армения» (ППА), священнослужители, консерваторы: Лилит Мартиросян – это человек или не человек? Давайте начнем с этого термина. Во-вторых, поведение, которое показывает председатель парламентской Комиссии по правам человека, вообще ставит под сомнение состояние прав человека, и в результате организации этой провокации, я думаю, что ППА должна подумать о том, соответствует ли ее представитель минимальным требованиям для нахождения на посту председателя Комиссии по правам человека, или же весь вопрос состоит в том, кто организовал провокацию, политическая ли это переводить ли стрелки на фракцию «Мой шаг»», - сказал Пашинян.