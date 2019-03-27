Первая официальная встреча Пашинян-Алиев состоится 29 марта в Вене

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана сегодня официально подтвердили, что первая встреча официальная премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева под эгидой Минской группы ОБСЕ состоится 29 марта в столице Австрии Вене.

Сегодня в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, премьер-министр Пашинян заявил, что его позиция по урегулированию карабахского конфликта не изменилась и армянская сторона едет в Вену с той же повесткой дня.

«То, о чем я заявил в Степанакерте на совместном заседании Совета безопасности, является, по сути, той повесткой дня, с которой мы идем на переговоры, обсуждения, и, по сути, это та платформа, на которую мы будем опираться в ходе всего дальнейшего переговорного процесса», - сказал Пашинян.

Около двух недель назад в Степанакерте в ходе совместного заседания советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха Пашинян заявил, что официальный Степанакерт должен участвовать в переговорах, а на днях на своей пресс-конференции подчеркнул, что это не изменение формата, а восстановление ранее действовавшего формата. Баку, однако, категорически отверг это предложение.

На фоне этих очевидных разногласий Пашинян сегодня заявил, что от предстоящей встречи пока ожидает лишь обмена мнениями. «И прежде в наших обсуждениях с президентом Азербайджана я высказывал свою позицию о том, что, по крайней мере, на начальном этапе эти встречи не должны иметь конкретной повестки дня. Должно быть обсуждение вопросов, и мы просто должны обмениваться мнениями по различным вопросам», - сказал премьер.

Пока лидеры готовятся к переговорам, на линии соприкосновения, как и накануне других переговорных этапов, вновь заметно обострение ситуации.

Азербайджанская сторона сообщает, что вчера «армянские силы прибегали к провокациям на различных участках линии фронта», погиб азербайджанский военнослужащий.

Сегодня, согласно официальным сообщениям, начальник Пограничной службы Азербайджана, генерал Эльчин Гулиев приказал укрепить оборонительные позиции на границе с Арменией «для предотвращения возможных провокаций».

В свою очередь Министерство обороны Армении сообщило, что вчера вблизи села Бердаван подразделения азербайджанских вооруженных сил пытались провести инженерные работы, приближая свои позиции.

«Не подчинившись предупреждениям армянских передовых подразделений, азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям. Огонь противника был подавлен ответным огнем, а инженерные работы были приостановлены. С армянской стороны жертв нет», - говорится в сообщении Минобороны Армении.