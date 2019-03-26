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Карабах

Азербайджанские подразделения пытались провести инженерные работы на Бердаванском направлении - МО

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Сегодня, 26 марта, около 16:30 на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, в частности, вблизи села Бердаван азербайджанские вооруженные силы пытались провести инженерные работы, приближая свои позиции. Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Армении.

«Не подчинившись предупреждениям армянских передовых подразделений, азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям. Противник был подавлен ответным огнем, а инженерные работы были приостановлены», - говорится в сообщении.

Сообщается, что с армянской стороны жертв нет.

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