Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в преддверии возможной встречи Пашинян-Алиев

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в преддверии возможной встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене. Азербайджанская сторона сообщает о гибели одного военнослужащего.

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, накануне «армянские силы прибегали к провокациям на различных участках линии фронта».

«В результате обстрела противником позиций наших подразделений сегодня (26 марта) вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллезов Эллез Аледдин оглы», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана отмечает в своем сообщении, что «в то же время армянская пресса распространила информацию о якобы попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ на армяно-азербайджанской границе».

«Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская сторона сообщает, что «в результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены».

«В настоящее время подразделения азербайджанской армии полностью контролируют ситуацию на линии фронта», - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Накануне, Министерство обороны Армении сообщило, что 26 марта, около 16:30 на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, в частности вблизи села Бердаван, азербайджанские вооруженные силы пытались провести инженерные работы, приближая свои позиции.

«Не подчинившись предупреждениям армянских передовых подразделений, азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям. Огонь противника был подавлен ответным огнем, а инженерные работы были приостановлены», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что с армянской стороны жертв нет.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Вену 28-29 марта. Там же будет находиться президент Азербайджана Ильхам Алиев. Возможно, что их встреча состоится в австрийской столице.