В Степанакерте состоялось совместное заседание советов безопасности Армении и Карабаха

Под сопредседательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна сегодня в Степанакерте состоялось совместное заседание советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха. Основная тема повестки дня касалась совместной оценки нынешней ситуации в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и наметок скоординированных действий, говорится в сообщении пресс-службы аппарата премьер-министра РА.

Пашинян и Саакян до обсуждения вопросов повестки дня выступили с речами.

Приветствуя совместное заседание советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха, премьер-министр Армении подчеркнул, что это беспрецедентное событие имеет «очень символический и, в то же время, очень конкретный смысл».

«Это означает, что отношения между Республикой Армения и Республикой Арцах вступают в качественно новый этап. Какие другие проявления может иметь этот этап в ближайшем будущем, пожалуй, является одной из важнейших тем нашего сегодняшнего обсуждения», - в частности, сказал Пашинян.

В результате обсуждений члены совбезов Армении и Карабаха оценили систему безопасности Карабаха и вновь подтвердили, что возможности обеспечения обороны гарантированы и находятся на высоком уровне. В то же время, обе армянские стороны вновь заявили о своей поддержке и приверженности исключительно мирному урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ на основе основополагающих принципов международного права, в частности реалиации права народов на самоопределение.

В ходе совместного заседания было подчеркнуто, что в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта безопасность и статус Нагорного Карабаха для армянских сторон были и остаются абсолютными приоритетами. Была подчеркнута важность формирования атмосферы мира, внедрения механизмов снижения рисков и предотвращения инцидентов, а также мер по укреплению взаимного доверия, как это было закреплено на встрече в Душанбе, а до этогов в рамках саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.