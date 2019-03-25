Ректорам, превратившим образовательную систему в партийные ячейки, нечего делать в новой Армении – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вся система образования должна быть деполитизирована, начиная с университетской системы и заканчивая школьной системой.

Пашинян подчеркнул, что «ректорам, которые превратили образовательную систему в партийные ячейки и закрывали перед студентами двери, нечего делать в новой Армении».

«Это моя очень четкая позиция, и мы не должны бояться говорить это. Пусть они хватаются за двери, столы и кресла, но им нечего делать в новой Армении. Пусть идут и ищут себе другую работу… Не может ректор, который закрывал двери перед студентами или превращал учебный процесс в партийный, продолжать работать в Армении. Такого не может быть. Революция началась с этого требования, она этим требованием и закончится. Варианта нет, это политическое решение. На неделю раньше или на неделю позже, но это произойдет. Пусть никто не думает и не надеется, что мы забудем, зачем мы собрались», - заявил премьер-министр.