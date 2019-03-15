Глава МИД Армении: Еще не настал момент для объявления даты встречи Алиев-Пашинян

Армения и Азербайджан одновременно объявят о месте и дате предстоящей в скором времени встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхам Алиева. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Мнацаканян добавил, что еще не настал момент для того, чтобы сделать такое объявление. «Здесь есть вопрос взаимного уважения между сторонами, когда мы одновременно, согласованно объявляем о встрече, сроках и прочем», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, лежат ли на столе переговоров мадридские принципы и те шесть элементов, о которых говорили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел ответил, что переговоры ведутся по той повестке дня, которая была представлена Николом Пашиняном на совместном заседании советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Степанакерте.

Перед ожидающейся встречей Пашинян-Алиев сопредседатели Минской группы распространили заявление, в котором подчеркнули, что справедливое и долгосрочное урегулирование конфликта должно базироваться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности, на неприменении силы или угрозы ее применения, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение.

Это должно также включать дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах: возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг Нагорного Карабаха, промежуточный статус с обеспечением безопасности и самоуправления в Нагорном Карабахе, обеспечение коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, определение конечного правового статуса Нагорного Карабаха посредством обязательного правового волеизъявления, обеспечение права всех внутренних беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в места прежнего проживания, а также гарантии международной безопасности, включающие в себя миротворческие операции, также говорится в заявлении посредников.

После заявления сопредседателей Никол Пашинян в Карабахе поставил следующей вопрос: «Принимает ли правительство Армении три принципа и шесть элементов, предложенные Минской группой ОБСЕ в качестве основы для переговорного процесса? Это действительно важный вопрос, но в ответ на этот вопрос нам нужны серьезные разъяснения. Что эти принципы могут означать на практике, и кто имеет право их интерпретировать? Это важно, потому что для нас неприемлемо то, как эти принципы толкует Азербайджан».

«Мы едем с повесткой дня, которая очень четко была озвучена в выступлении премьер-министра в Степанакерте. Вокруг этих подходов и с этой логикой мы хотим участвовать в диалоге, продолжить тот диалог, тот процесс, который мы имеем... Мы говорим, что у нас там есть разные вопросы. Вы имеете в виду три принципа и шесть элементов. Есть сформированные переговорные рамки - эти три принципа и шесть элементов, и вы помните, что премьер-министр четко отметил, что одним из важных вопросов является то, как они интерпретируются и как они воспринимаются. Мы в этой связи четко заявили о приоритетности вопросов статуса и безопасности для Армении, которые получили свое выражение в указанных Вами документах об этих трех принципах и шести элементах», - сказал глава МИД Армении.

Комментируя точку зрения официального Карабаха о том, что пришло время отказаться от старых принципов и необходимы новые реалистичные предложения, министр иностранных дел Армении сказал, что Масис Маилян заявил об этом в качестве министра иностранных дел Нагорного Карабаха.

Мнацаканян подчеркнул, что власти Карабаха и Армении - это разные единицы. Но Армения никогда не отказывалась и не откажется от своей роли в мирном процессе, Армения продолжает оставаться единственным гарантом безопасности Карабаха.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что проблема нагорно-карабахского конфликта касается 150 тысяч конкретных людей, и вопрос их безопасности является одним из самых важных принципов.

«Если мы рассматриваем принципы как рамки, в которых мы работаем для нахождения компромиссных решений, да, эти рамки существуют, и никто и никогда не отрицал, что они существуют. Но в этих рамках очень важным вопросом является толкование и совмещение подходов, позиций и обязательств. Потому что если в плане совмещения обязательств существует неравенство, если ожидается, что одна сторона будет более уступчивой, чем другая, это не будет работать», - пояснил он.

Отвечая на звучащие из Баку заявления о том, что попытки Еревана изменить формат и вернуть Степанакерт за стол переговоров заводят переговоры в тупик, Зограб Мнацаканян сказал, что армянская сторона не будет делать ничего, что приведет к тупику.

«Потому что мы остаемся приверженными процессу мирного урегулирования. Это очень существенный вопрос. И мы очень решительно будем двигаться в этом направлении. И здесь вопрос касается принятия очень конкретного, прагматичного, принципиального вопроса о том, что Нагорный Карабах имеет решающий голос и вовлеченность. Это не предусловие, а вопрос, который нельзя игнорировать и который не отменяет наше обязательство в качестве стороны переговоров», - заявил глава МИД Армении.