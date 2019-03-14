Пришло время отказаться от устаревших принципов – глава МИД Карабаха

По завершении состоявшейся вчера вечером в Степанакерте встречи действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака с министром иностранных дел Нагорного Карабаха Масисом Маиляном последний в беседе с журналистами заявил, что пришло время пересмотреть устаревшие принципы.

«Наше отношение таково, что уже пришло время отказаться от устаревших принципов. Нужны новые реалистичные предложения, и также в связи с восстановлением формата мы можем ожидать какого-то прогресса. Но если будут подобные устаревшие принципы и Арцах не будет участвовать, мы не сможем зафиксировать какого-либо прогресса в этих переговорах», - отметил глава МИД Карабаха.

На вопрос, что он имеет в виду, говоря об отказе от принципов, идет ли речь о мадридских принципах, Маилян ответил: «Я говорю, что те принципы и различные предложения, которые были сделаны за последние 27 лет и которые лежали и лежат на столе переговоров, устарели и должны быть пересмотрены».

На вопрос Радио Азатутюн, разделяют ли в Карабахе опасения бывших властей Армении о том, что инициатива премьер-министра Армении Никола Пашиняна по возвращению Нагорного Карабаха за стол переговоров содержит в себе опасности и может повредить переговорному процессу, глава карабахского внешнеполитического ведомства ответил, что считает эти опасения из области внутриполитических спекуляций.

По мнению Маиляна, новые власти Армении демонстрируют конструктивный подход в этом вопросе.

«Я не думаю, что будет подобного развития событий, поскольку новые власти Армении, на мой взгляд, проявляют конструктивный подход, они говорят, что продолжат участвовать в переговорах, а скорее в тех встречах, потому что эти переговоры не могут быть полноценными без участия Арцаха, и это говорит о том, что Армения не ставит в качестве предусловия участие Арцаха, а говорит, что они будут говорить от имени Республики Армения, то есть, я считаю, что это правильный, конструктивный подход, и подобные обвинения, думаю, из области внутриполитических спекуляций», - сказал глава МИД Карабаха.

В распространенном позже пресс-релизе о встрече Лайчак-Маилян говорится, что наилучшим способом продвижения мирного урегулирования карабахского конфликта является восстановление переговоров в трехстороннем формате, закрепленном решением саммита ОБСЕ в Будапеште в 1994 году.

В беседе с действующим председателем ОБСЕ глава МИД Карабаха выразил сожаление в связи с тем, что в последующие годы произошло отступление от этого решения, и заявил, что трехсторонний формат переговоров с прямым и полноценным участием Степанакерта не только доказал свою эффективность, но и оказался наиболее продуктивным, что обеспечило заключение соглашения от 12 мая 1994 года о прекращения огня и военных действий.

С действующим председателем ОБСЕ также встретился председатель Национального собрания Армении. Арарат Мирзоян особо подчеркнул необходимость участия представителей Нагорного Карабаха в переговорном процессе.