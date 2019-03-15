Если Баку и Ереван договорятся, Москва будет уважать решение об участии Карабаха в переговорном процессе – Захарова

«Россия как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменение которого возможно на основе согласия сторон. Если они на каком-то этапе договорятся о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен в переговорах, то это будет именно решением сторон, и мы будем его уважать», - сегодня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.

Захарова также добавила, что эту позицию разделяют и другие члены тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также рекомендовала обратить внимание на заявление сопредседателей от 9 марта, где отражены подходы России, США и Франции по данному вопросу.

12 марта на совместном заседании советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил позицию армянской стороны о том, что Карабах должен быть вовлечен в переговорный процесс. Это заявление Пашиняна прозвучало в преддверии его возможной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сразу после призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что сторонам следует воздерживаться от заявлений и действий, которые «требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны».

А находившийся на этой неделе с визитом в Ереване действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил, что любое изменение в формате переговоров по урегулированию карабахского конфликта должно быть приемлемым для всех сторон.

Сегодня официальный представитель МИД РФ затронула еще один вопрос, имеющий отношение к карабахской проблеме. Напомним, два дня назад МИД РФ настоятельно рекомендовал россиянам с армянскими корнями при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски из-за продолжающейся в этой стране практики недопуска граждан РФ с армянскими корнями.

Согласно МИД России, под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны «лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности», мотивируя это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц.

Неоднократные обращения к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджан граждан Российской Федерации игнорируются, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Сегодня журнал «Баку» опубликовал интервью с известным знатоком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшаном Аскеровым, который сказал, что, будучи гражданином России, но азербайджанцем по национальности, не может свободно посещать Армению.

Захарова сегодня упомянула это интервью и сказала, что ни ей, ни МИД России подобные случаи не известны. Она также призвала уведомлять МИД о случаях, когда бы граждане России были высланы из аэропорта Еревана по причине их азербайджанского происхождения.