Любое изменение формата переговоров по Карабаху должно быть приемлемым для всех сторон - Лайчак

Любое изменение в формате переговоров по урегулированию карабахского конфликта должно быть приемлемым для всех сторон. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении в Ереване заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«У нас есть процесс, который проводится в уже действующем формате и который уже привел к некоторым результатам. Конечно, правительство Армении должно решить, как оно будет работать, но любое изменение переговорного формата должно быть принято всеми сторонами. Я думаю, что мы выделили достаточно времени для обсуждения этих вопросов, и я уверен, что у правительства Армении есть правильная формула для продолжения переговоров в существующем формате», - отметил Лайчак.

Вчера на совместном заседание советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил свою позицию о том, что Карабах должен быть вовлечен в переговорный процесс. Это заявление Пашиняна прозвучало в преддверии возможной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сразу после призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что сторонам следует воздерживаться от заявлений и действий, которые требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны».

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян не указал сроков возможной встречи Пашинян-Алиев, лишь подтвердил приверженность Армении продолжению процесса исключительно мирного урегулирования конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Проведение Азербайджаном в эти дни широкомасштабных военных учений наступательного характера без соответствующего уведомления, в нарушение требования международных обязательств, предусмотренных инструментарием ОБСЕ, не способствует укреплению региональной безопасности и атмосферы доверия», - подчеркнул Мнацаканян.