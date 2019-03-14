Демонтаж кафе на территории возле Оперы завтра продолжится

Работы по демонтажу кафе на территории, прилегающей к площади Свободы в Ереване, сегодня в 19:00 были прекращены, они продолжатся завтра.

Сегодня, фактически, были демонтированы два кафе, одно из них - частично. Владельцы третьего кафе сами «покинули территорию».

Пока шли работы по демонтажу, между сотрудниками кафе и полицейскими начались столкновения, ряд граждан были подвергнуты приводу.

Работы по демонтажу были начаты сегодня рано утром. Параллельно с этим сотрудники кафе перекрыли перекресток улицы Туманяна и проспекта Маштоца, а также дорогу, ведущую на Северный проспект. Сотрудники утверждали, что хотят работать там, где изначально работали. Улицы были разблокированы лишь после вмешательства полиции. Работы по демонтажу в течение дня несколько раз приостанавливались, однако в конечном итоге они возобновлялись.

На место прибыли депутаты парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян и Арман Абовян, призвав не решать проблемы с помощью насилия. Зограбян в ходе акции протеста в результате толкотни получила травму ноги.

В полиции Радио Азатутюн сообщили, что 19 участников акции протеста были подвергнуты приводу, в отношении 17 из них был составлен протокол об административном правонарушении, в случае двух участников подготавливаются материалы. Вечером все 19 человек уже были освобождены, однако были подвергнуты приводу еще три человека.

Сегодня с заявлением выступил мэр Еревана Айк Марутян: «Дорогие ереванцы, сегодня мы осуществляем нашу многолетнюю мечту - освобождаем окрестности Оперы и возвращаем атмосферу культурного очага. Это начало процесса, он будет непрерывным. Я благодарен всем ереванцам за поддержку в этом вопросе, мы чувствуем вашу поддержку. Возвратим Еревану его культурный облик», - заявил Марутян.

Руководитель фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян считает тревожным то, что городские власти хотят демонтировать лишь несколько кафе, расположенных на прилегающей к зданию Оперного театра территории, между тем другие действующие на данной территории кафе демонтажу не подлежат. В беседе с Радио Азатутюн глава фракции «Луйс» подчеркнул, что есть информация о том, что не подлежат демонтажу кафе, принадлежащие некоторым влиятельным людям, которые в сезон могут получить сверхприбыли благодаря демонтажу других кафе. Кстати, по словам Хажакяна, есть информация о том, что одно их этих кафе принадлежит бизнесмену Самвелу Алексаняну.

На вопрос Радио Азатутюн, почему не демонтируются все кафе, глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мгацаканян ответил, что на данный момент они сочли это нецелесообразным, а в дальнейшем вопрос недемонтированных кафе еще будет обсуждаться.