Мэрия Еревана начала демонтаж кафе, расположенных в зеленой зоне вокруг здания Оперы

Мэрия Ереване сегодня после полудня начала работы по демонтажу кафе, действующих на территории, прилегающей к зданию Оперного театра, чтовызвало протесты со стороны сотрудников этих заведений.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, менеджер кафе «Шоколадница» сказал, что они не восприняли всерьез заявление мэрии об освобождении территории, распространенному еще в декабре прошлого года. «Если у нас есть заключенный с государством договор, который в силе до 2026 года, мы должны бояться?... как теперь вести бизнес в этой стране, как им верить? Может, они тоже уйдут, другие придут, здесь снова построят кафе… другой придет, скажет – нет, тогда было лучше… Кто даст гарантию, что здесь никто ничего не станет делать?» - сказал он.

С сотрудниками кафе сначала встретился руководитель ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян. Позже в беседе с журналистами он сказал, что в Ереване есть территории, которые нужно сохранять как святыни. «За многие годы кафе стали частью ереванской идентичности, колорита ... все это мы хорошо понимаем. Но эта часть, которая непосредственно прилегает к зданию Оперы... Мы даже хотим благоустроить Театральную площадь», - сказал Мнацаканян.

Сотрудники кафе, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста, включили громкую музыку и на все еще оставашиеся на территории столы поставили наполненные напитками стаканы.

Пришедший на территорию у здания Оперы пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян сказал что не понимает, почему сотрудники кафе считают сегодняшние действия мэрии неожиданными. «13 февраля хозяйствующим субъектам было направлено уведомление с просьбой освободить территорию в разумные сроки, а также очистить территорию от самовольных строений. Разумный срок прошел», - сказал он.

Когда демонтировавшие кафе рабочие загрузили принадлежащее кафе имущество в машины мэрии, сотрудники кафе взбунтовались.

Стороны договорились позже обсудить этот вопрос в мэрии, а до этого работы по демонтажу будут приостановлены.