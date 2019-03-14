Есть информация о том, что принадлежащие некоторым влиятельным людям кафе демонтажу не подлежат - Хажакян

Руководитель фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян считает тревожным то, что городские власти хотят демонтировать лишь несколько кафе, расположенных на прилегающей к зданию Оперного театра территории, между тем другие действующие на данной территории кафе демонтажу не подлежат.

В беседе с Радио Азатутюн глава фракции «Луйс» подчеркнул, что есть информация о том, что не подлежат демонтажу кафе, принадлежащие некоторым влиятельным людям, которые в сезон могут получить сверхприбыли благодаря демонтажу других кафе.

Кстати, по словам Хажакяна, есть информация о том, что одно их этих кафе принадлежит бизнесмену Самвелу Алексаняну.

Отметим,что работы по демонтажу кафе начались вчера после полудня, что вызвало протесты сотрудников этих заведений. Сегодня они в знак протеста перекрыли перекресток проспекта Маштоца и улицы Туманяна. Однако позже полиции удалось удалить их с проезжей части улицы. Как сообщил Радио Азатутюн начальник пресс-службы полиции Эдгар Джаноян, а невыполнение законного требования сотрудников полиции с территории, прилегающей к зданию Оперного театра, в отдел полиции были доставлены 16 граждан.

Пришедший на территорию у здания Оперы пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян вчера на брифинге с журналистами сказал что не понимает, почему сотрудники кафе считают действия мэрии неожиданными. «13 февраля хозяйствующим субъектам было направлено уведомление с просьбой освободить территорию в разумные сроки, а также очистить территорию от самовольных строений. Разумный срок прошел», - отметил он.