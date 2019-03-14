Госдепартамент США в докладе 2018 года фиксирует улучшения в ряде сфер Армении

Правительство Пашиняна придало новый импульс расследованию событий, произошедших после президентских выборов 2008 года, предъявив обвинения ряду высокопоставленных должностных лиц, говорится в докладе Госдепартамента США этого года относительно защиты прав человека в Армении.

В докладе отмечается, что за прошедшие месяцы Специальная следственная служба (ССС) для выяснения обстоятельств в ходе событий 1 марта 2008 года возбудила ряд новых уголовных дел, в рамках которых были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя, злоупотреблении должностным положением, пытках, взяточничестве и фальсификации доказательств в расследовании дела «1 марта».

Отмечая, что новое правительство предпринимает шаги для привлечения виновных к ответственности, Госдепартамент, в то же время, приводит реакцию комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович: «Эти шаги должны предприниматься осторожно и строго соответствовать принципам верховенства закона, независимости судов и прозрачности во избежание обвинений в возможной мести или избирательном правосудии».

В предыдущие годы, как правило, в этих докладах Госдепа содержалась критика в адрес властей Армении за системную коррупцию, насилие по отношению к журналистам и оппозиции, подавление свободы слова и собраний, безнаказанность сотрудников правоохранительных органов и нарушения в ходе выборов.

На этот раз, однако, в докладе отмечается: «9 декабря в Армении впервые состоялись по-настоящему конкурентные выборы, а новое правительство начало серию расследований по устранению укоренившейся во властной системе коррупции, выявлению случаев незаконного обогащения». В качестве примера приводится случай бывшего начальника охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна, когда в принадлежащем его жене ночном клубе сотрудники правоохранительных органов конфисковали более 1 млн долларов, а затем обнаружили столько же в момент задержания самого Казаряна в находившемся при нем чемодане.

Отмечается, что, по данным правительства, всего за три месяца, с мая по август прошлого года, налоговые органы выявили случаи злоупотреблений и нанесения государству ущерба на сумму около 87 млн долларов, одним из ярких примеров чего является случай с сетью супермаркетов «Ереван Сити», которую связывают с бывшим депутатом Самвелом Алексаняном и которая, согласно правительству, не выплатила в госбюджет налоги, достигающие десятков миллионов.

После бархатной революции Госдепартамент зафиксировал позитивные изменения также в сфере политических свобод и прав.

«В прошлом были многочисленные сообщения о том, что власти Армении прослушивают телефонные разговоры и другие средства связи, чтобы держать под контролем ряд лиц, включая правозащитников, активистов и политиков, и подавлять их этими «досье». Однако после смены власти, по убеждению многих активистов и правозащитников, подобного контроля нет», - говорится в опубликованном сегодня докладе.

В разделе, посвященном политзаключенным, Госдепартамент отмечает, что лица, которых некоторые правозащитные организации считали политзаключенными, после революции были освобождены, а сообщений о новых политзаключенных нет.

«Хотя закон не ограничивает регистрацию политических партий, тем не менее, прежде власти Армении подавляли политический плюрализм другими способами», - напоминает Госдеп, добавляя, что ситуация в этой сфере с мая прошлого года также улучшилась. «Политический плюрализм расширился, хотя некоторые эксперты утверждают, что на ряде площадок, в первую очередь, в социальных медиа, общество стало более нетерпимым и радикальным, особенно по отношению к критике в адрес нового правительства. Некоторые оппозиционные силы утверждают, что новое правительство направляет общественное давление против них», - отмечает Госдеп.

Что касается свободы слова, то внешнеполитическое ведомство США отмечает, что до бархатной революции правительство оказывало экономическое давление на СМИ, чтобы обеспечить предпочтительное для него и некритическое освещение. «После смены власти информационная среда стала более свободной, тем не менее, некоторые СМИ все еще избегают критики в адрес нового правительства, чтобы не казаться «контрреволюционными», - отмечает Госдеп и добавляет: - Общественное телевидение, по мнению некоторых журналистских организаций, продолжает представлять новости с проправительственной точки зрения».

В прошлом Госдепартамент отмечал, что у правозащитников есть серьезные опасения в связи с имеющими место в армии случаями гибели военнослужащих, а также в связи с дающими повод для сомнений расследованиями этих случаев и выбиваемыми посредством пыток показаниями. На этот раз, согласно докладу, Специальная следственная служба возбудила уголовное дело на основании подобного дела. «По данным правозащитной организации, это первый случай за последние годы, когда параллельно с расследованием зафиксированного в армии случая смерти возбуждается уголовное дело для оценки возможных нарушений со стороны следователей», - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что сейчас власти также более открыты в вопросе привлечения представителей полиции и других правоохранительных органов к ответственности и наказания виновных. Авторы доклада напоминают, что бывшему замначальника полиции, генерал-лейтенанту Левону Ераносяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, применении насилия против демонстрантов, добавляя, что 13 мая ССС также выдвинула обвинение против подполковника Армена Казаряна по делу об избиении членов вооруженной группы «Сасна црер» в подвале здания суда.

Самой проблемной сферой, в которой Госдеп существенных изменений не зафиксировал, пожалуй, остается судебная система. В докладе отмечается, что суды в основном не проявляют независимости и нейтральности и что и после смены власти сомнения в вопросе беспристрастности судей не развеяны.

«Адвокаты отмечают, что раньше Кассационный суд диктовал нижестоящим судам, какие решения выносить по резонансным делам. Многие наблюдатели утверждают, что новая структура – Высший судебный совет, возглавляемая бывшим председателем Конституционного суда Гагиком Арутюняном, назначает судьями лишь тех людей, которые связаны с прежними властями. Кроме того, адвокаты отмечают, что назначение, продвижение по службе и перемещение судей советом ослабляет независимость правосудия. Граждане могут подавать жалобы на предполагаемые нарушения прав человека, однако суды воспринимаются большей частью общества как коррумпированные», - говорится в докладе, опубликованном сегодня Госдепартаментом США.