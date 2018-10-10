«У меня есть обоснованное подозрение, что на здоровье Хандояна повлияло его избиение в подвале суда» - адвокат

Заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ветерана Карабахской войны, члена вооруженной группы «Сасна црер» Араика Хандояна, станет известно завтра, однако у его адвоката Араика Папикяна есть обоснованные подозрения, что преждевременной смерти способствовало его избиение в подвале здания суда в июле 2017 года.

«В любом случае у меня есть обоснованное подозрение, что на здоровье Араика Хандояна существенно повлияло насилие, пытки, примененные по отношению к нему в суде летом прошлого года», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Папикян.

Согласно предварительному заключению врача, 47-летний Араик Хандоян скончался от сердечного приступа.

В судебно-медицинской экспертизе примет участие также эксперт, приглашенный родственниками Хандояна.

«Пусть никто не сомневается - полковник или подполковник, бывший или нынешний президенты, пусть никто не сомневается, что если будут выявлены виновные лица, хотя мы знаем, что по факту избиения есть виновные лица, и факт смерти Араика также связан с этим, есть причинно-следственная связь, то все должны будут ответить», - сказал адвокат.

Араик Хандоян, известный общественности как «Одинокий волк», последние два года провел в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен», по утверждению адвокатов, в нечеловеческих условиях.

Он был арестован летом 2016 года по обвинению в захвате территории патрульно-постовой службы полиции группой «Сасна црер», удержании заложников и незаконном ношении оружия и боеприпасов. Напомним, в ходе захвата территории полка ППС погибли трое полицейских.

Год назад Хандоян и другие члены группы заявили, что в подвале здания суда группа полицейских подвергла их жестокому избиению. Даже через год после этого инцидента, по словам адвоката, Хандоян часто жаловался на головокружение, головные боли и плохой слух.

«Ущерб его здоровью был нанесен во время избиения в подвале здания суда, когда более десятка человек, носивших форму полицейского, стояли в очереди, чтобы избивать Араика. Ненормальное, не подобающее человеку поведение, по очереди избивали, причем удары в основном наносились в голову. Плохо было то, что в начальный период необходимую медицинскую помощь он не получил, и поэтому я считаю, что мои предположения имеют основания, потому что в течение всего последующего периода, больше года у него были проблемы со слухом, головные боли и головокружение, на что до этого инцидента он никогда не жаловался, а после жаловался постоянно», - сказал Папикян.

Адвокаты неоднократно поднимали вопрос о несовместимости состояния здоровья Хандояна с его пребыванием под арестом, однако при прежних властях жалобам ход не давался, а ходатайства об изменении меры пресечения суд отклонял.

По факту избиения Хандояна и других членов группы «Сасна црер» в подвале здания суда было возбуждено уголовное дело, однако обвиняемый по делу был привлечен только после бархатной революции. Единственным обвиняемым является командир сопровождающего батальона Армен Казарян.

«Через несколько месяцев он [Казарян] получил от Сержа Саргсяна награду, сменил погоны: из подполковника стал полковником, если не ошибаюсь. Это была та награда, которая, вероятно, содержала в себе организацию избиения ребят», - отметил Папикян.

Мера пресечения в отношении Араика Хандояна была изменена после революции, на свободе ветеран успел прожить два с половиной месяца.

У Араика Хандояна остались 5 детей. Будучи участником Карабахской войны, он был удостоен наград и боевых медалей, однако в знак протеста против властей в 2015 году от них отказался.