Ереван и Баку согласовывают сроки встречи лидеров Армении и Азербайджана – Мамедъяров

Армения и Азербайджан в настоящее время согласовывают сроки проведения встречи лидеров двух стран. Об этом сегодня информагентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении готовится. Сопредседатели в этом направлении работают. На данный момент согласовываются сроки, которые будут объявлены позже», - сказал Мамедъяров.

По его словам, также готовится встреча глав МИД двух стран. «Это тоже идет вкупе со встречей на высшем уровне»,- сказал азербайджанский министр.

При этом Мамедъяров не исключил, что его встреча с армянским коллегой может предшествовать встрече Алиев-Пашинян. «Все может быть. Я заранее не хочу говорить, не хочу создавать ажиотаж»,- добавил он.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в своем выступлении на 7-ом глобальном бакинском форуме заявил, что попытки изменить формат переговоров по карабахскому урегулированию направлены на блокирование переговорного процесса. По словам Алиева, правительство Армении в последнее время пытается изменить формат переговоров, что «не приемлемо и является попыткой блокирования переговорного процесса по урегулированию конфликта».

«Этот формат действует уже долгое время и не может быть изменен», - сказал он.

Алиев также добавил, что сложившийся вокруг карабахской проблемы статус-кво должен быть изменен.

Напомним, во вторник на совместном заседание советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил свою позицию о том, что Карабах должен быть вовлечен в переговорный процесс. Это заявление Пашиняна прозвучало в преддверии возможной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сразу после призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что сторонам «следует воздерживаться от заявлений и действий, которые требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны».

А вчера действующий председатель ОБСЕ, мнистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил, что любое изменение формата переговоров по урегулированию карабахского конфликта должно быть приемлемым для всех сторон.