Оппозиция приветствует проведение совместного заседания совбезов Армении и Карабаха в Степанакерте

Парламентская оппозиция - фракции «Процветающая Армения» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), приветствуют проведение совместного заседания советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Степанакерте.

Тем не менее, вчерашнее заседание не оправдало ожиданий лидера партии и фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. По его словам не был сделан акцент на вопросе де-юре независимости Карабаха, только после чего, по мнению Царукяна, можно садиться за стол переговоров.

Лидер ППА считает, что в вопросе будущего Карабаха власть и оппозиция, Армения и Диаспора должны объединиться.

Кстати, сегодня члены ППА пришли в зал заседаний парламента с флагами Карабаха. Они сказали, что проводят акцию под названием «Арцах – это мы». Их обеспокоило последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое, как заявил Царукян, является неприемлемым.

Отметим, что в заявлении посредников в карабахскому урегулировании, в частности, говорится, что сторонам следует воздерживаться от заявлений и действий, которые «требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны».

Глава партии и фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян охарактеризовал вчерашнее выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна на совместном заседании совбезов Армении и Карабаха как продуманное, содержащее четкие акценты и мессиджи и адресованное Азербайджану и международному сообществу. Он отметил, что они поддерживают власть в вопросе возвращения карабахской стороны за стол переговоров, но не удовлетворены той работой, которую до сих пор власть проводила с международным сообществом по этому вопросу.

«Пока международное сообщество на различных площадках, начиная с Йоханнеса Хана и заканчивая генеральным секретарем ООН или представителями других структур, не говорят, что Арцах должен вернуться за стол переговоров. Когда они единодушно будут разделять это мнение, Азербайджану не останется другого варианта, как только согласиться. Но ждать, что Алиев скажет это, Алиев никогда не скажет: пусть вернется. То есть, нужно одновременно проводить работу с международным сообществом, чтобы из всех столиц мы имели одинаковые мессиджи», - отметил Марукян.

Вчера Пашинян подчеркнул, что участие Арцаха в переговорном процессе является не прихотью или предусловием, а просто фактом, что участие Карабаха в урегулировании нагорно-карабахского конфликта имеет ключевое значение.

Представители бывшей власти также прокомментировали заявления премьер-министра Пашиняна.

Бывший замминистра обороны Армении Артак Закарян не уверен, что правительству Пашиняна удастся осуществить задуманное. Тем не менее, на своей станице в Facebook он отметил: «Независимо от того, какая из сторон и как будет относиться к участию Арцаха на данном этапе, всегда необходимо поднимать этот вопрос, не входя при этом в поле деструктивности».

А по мнению заместителя председателя бывшей правящей Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, выступление премьера не было идеальным, но за период премьерства Пашиняна оно было самым программным. В прямом эфире на своей странице в Facebook Ашотян вчера вечером заметил, что независимо от внутриполитических разногласий есть задача национальной консолидации вокруг нагорно-карабахской проблемы.

«Мы должны признать, что этот подход, так сказать, синтез подходов политического деятеля и подходов лица, ответственного за переговоры в качестве премьер-министра, может на данном этапе сработать как прелюдия к предстоящей встрече Алиев-Пашинян. Естественно, все армянское общество, общество Арцаха, политические партии, политики, в том числе и я, будут продолжать следить за тем, как Никол Пашинян выполняет это свое обещание», - сказал Ашотян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что Ереван проводит политику повышения субъектности Карабаха. А произошедшее вчера в Степанакерте событие Бадалян расценил как поворотное.

Когда Пашинян поднимает вопрос о том, принимает ли правительство Армении выдвинутые сопредседателями Минской группы 3 принципа и 6 элементов в качестве основы для переговорного процесса, а затем говорит, что они нуждаются в прояснении, что он имеет в виду?

По оценке Бадаляна, фактически, это заявление об отказе от так называемых мадридских принципов: «Прямо речь об отказе не идет, но в виде предложения, чтобы провести обсуждения о новом содержании, чтобы не создалось нового тупика. Мы имеем старый тупик, который взорвался апрельской войной, в случае его продолжения кризис и опасность новой войны стали бы неизбежными».

По мнению заместителя председателя постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, депутата правящей фракции «Мой шаг» Ованнеса Игитяна, Пашинян сказал следующее: «Я не думаю, что мы должны говорить о каких-либо указанных в прошлом принципах, мадридских, казанских и прочих, потому что все это осталось в политическом, дипломатическом архиве, и все эти предложения показали свою нежизнеспособность. Сегодня идти и создавать условия для возобновления переговорного процесса и указывать что-то, что было отвергнуто в том или ином виде, теми или иными дипломатами, мне кажется, является неконструктивным подходом».