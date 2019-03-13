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Карабах

Выступление Пашиняна содержало «четкие акценты и мессиджи» - Марукян

глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян.

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Впервые новая власть Армении скоординированным образом направила собрании Армении заявил руководитель парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян.

«Проведение заседания Совета безопасности Арцаха было очень важным мессиджем. Во-вторых, выступление Пашиняна было довольно всеобъемлющим. Я также считаю важным, что это была написанная речь, то есть, она была четко продуманной, с четкими акцентами, четкими мессиджами, и, наверное, впервые новая власть Армении скоординированным образом направила мессидж в вопросе Арцаха», - сказал Марукян.

На вопрос Радио Азатутюн, кто был адресатом этого мессиджа, Марукян ответил: «Международное сообщество, Азербайджан, и я бы сказал, что это были не мессиджи для внутреннего использования, а скорее мессиджи для внешнего использования, и в этом смысле мы ждем переговоров».

Марукян подтвердил, что возвращение представителей Нагорного Карабаха за стол переговоров является приоритетом для фракции «Лусавор Айастан».

«Мы в этом смысле поддерживаем власть, и я считаю, что в связи с арцахской проблемой в Армении существует четкий консенсус и поддержка нынешней власти, чтобы этот вопрос был доведен до конца», - сказал глава фракции «Лусавор Айастан».

Вчера под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна в Степанакерте состоялось совместное заседание советов безопасности Армении и Карабаха.

Основной темой повестки дня была совместная оценка нынешней ситуации в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и планирование скоординированных действии.

Премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, свою позицию о том, что Карабах должен быть вовлечен в переговорный процесс.

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