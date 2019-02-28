Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших лиц строго осуждает голословные попытки азербайджанских властей представить гражданина Армении Карена Казаряна, попавшего в плен в Азербайджане в июне прошлого года, диверсантом и его уголовное преследование по сфабрикованному обвинению, в результате которого Карен Казарян 27 февраля был приговорен азербайджанским судом к 20 годам лишения свободы. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении комиссии.

«Попытки представить жителя приграничного села Бердаван Тавушской области Армении, не имеющего ничего общего с армейской службой иеще в 2013 году поставленного на учет в соответствующем медучреждении связи с проблемами со здоровьем, членом армянской диверсионно-разведывательной группы очевидным образом направлены на создание искусственых оснований для осуществления уголовного преследования из-за его национальной принадлежности и лишение свободы на долгие годы», - отмечает комиссия, утверждая, что безосновательное уголовное преследование Карена Казаряна, осуществленное без доказательств либо при помощи их очевидной фальсификации, и последующее его осуждение свидетельствуют о явных нарушениях Европейской конвенции по правам человека», в том числе о нарушении запрета на дискриминацию.

Факты подобных откровенных нарушений прав человека, по мнению комиссии, «являются серьезным вызовом всему цивилизованному сообществу, требуя предпринять все возможные меры для защиты прав оказавшегося во власти Азербайджана Карена Казаряна».

Напомнив о проявленном к оказавшимся в Азербайджане ранее армянам бесчеловечном отношении и о их дальнейшей судьбе, комиссия ожидает активного участия верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара СЕ по правам человека, Европейского комитета по предотвращению пыток, международных, региональных структур по правам человека, а также Международного комитета Красного Креста для обеспечения безопасности и прав Карена Казаряна.

«Азербайджан, будучи членом СЕ и ООН, подобным циничным и расистским поведением демонстрирует неуважительное отношение к собственным обязательствам и мировому сообществу, что должно получить адекватную оценку со стороны самого международного сообщества», - заявляет Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших лиц.

Комиссия, в то же время, выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что приговор в отношении Карена Казаряна ограничивает теоретическую возможность передачи оказавшихся на территории Армении и Азербайджана гражданских и военных лиц.