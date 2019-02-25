Жирайр Сефилян: Чаша терпения переполнилась

«Чаша терпения переполнилась, и если восставшие члены «Сасна црер» Армен Билян и Смбат Барсегян не будут освобождены, то наиболее достойная и сознательная часть нашего народа заставит признать право на восстание и свободу восставших», - сегодня утром на своей странице в Facebook написал руководящий член партии «Сасна црер», бывший командир отдельного батальона «Шуши» Жирайр Сефилян.

При президенте Серже Саргсяне, в июне 2016 года, оказавшийся за решеткой и после бархатной революции, летом прошлого года, вышедший на свободу Сефилян отметил: «Восставшие члены «Сасна црер» Армен Билян и Смбат Барсегян и спустя 10 месяцев после революции все еще находятся за решеткой. Они являются предтечами революции, они положили свои жизни на алтарь, восстали против захватившего государство предательского и геноцидального режима, между тем, их продолжают судить по законам того же режима, по обвинениям, сфабрикованным его прокурорами и следователями, и в его суде. Как минимум вызывает недоумение тот факт, что люди, пришедшие к власти после революции и по праву заинтересованные в раскрытии виновных в событиях 1 марта 2008 года, всеми своими действиями, в том числе своим напоминающим ловушку актом об амнистии, упорно отрицают право на восстание против режима, совершившего «1 марта», а восставших отдают на суд тех, кто был слугами этого режима. Как минимум, с учетом того факта, что даже в деле «1 марта» наличествуют вопиющие фальсификации, можно было не доверять расследованию дела «Сасна црер», освободить восставших и одновременно расследовать как это дело, так и совершенные в ходе его расследования фальсификации. Время молчать и терпеливо следить за продолжающимся над восставшими судом истекло».

Жирайр Сефилян сегодня не захотел говорить с Радио Азатутюн, сославшись на занятость.

Руководящий член партии «Сасна црер» Варужан Аветисян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, является ли это ультиматумом властям, сказал: «Мы терпеливо ждали, что будут сделаны соответствующие выводы и революция будет совершена как революция. Однако в особенности с точки зрения деятельности правоохранительных органов и судебной системы можно сказать, что воз и ныне там. Кроме очевидного насилия во времена Сержа Саргсяна, остальное осталось как прежде, в том числе и производимые переназначения тех же чиновников, они остаются на своих местах, та же культура, та же психология, ситуация... Или это, или то… И это, если хотите, является жестким призывом опомниться».

На вопрос, поднимут ли они флаг восстания в случае отказа властей, Аветисян ответил: «Мы еще из тюрьмы заявили, что страница вооруженной борьбы вообще закрыта. Это была исключительная ситуация, были исключительно экстремальные условия, и, естественно, произошло это экстремальное, но крайне важное проявление в рамках естественного права на восстание. Это была совершенно иная ситуация. Такой подход, такие вопросы ставят власть Пашиняна и возглавляемый Сержем Саргсяном преступный режим на одну плоскость в подсознании. Поэтому подобный подход неприемлем. Естественно, речь идет не об этом. Речь идет об акциях протеста и других шагах граждан в рамках права».

Вооруженная группа «Сасна црер», насчитывавшая около 30 членов, в июле 2016 года штурмом захватила и в течение двух недель удерживала территорию полка ППС полиции в Ереване, выдвигая политические требования. Двухнедельное противостояние между полицией и членами группы закончилось сдачей последних.

В ходе этих событий погибли трое полицейских: Гагик Мкртчян, Артур Ванян и Юрий Тепаносян. В убийстве Гагика Мкртчяна обвиняется Армен Билян, а в убийстве двух других полицейских – Смбат Барсегян.

После смены власти в стране в апреле-мае прошлого года суды изменили меру пресечения в отношении большинства членов вооруженной группы. В настоящее время под арестом находятся лишь обвиняемые в убийстве полицейских Смбат Барсегян и Армен Билян.

Согласно принятому в ноябре 2018 года закону об амнистии, от уголовной ответственности будут освобождены все те члены вооруженный группы «Сасна црер», действия которых непосредственно не привели в гибели людей. Амнистия также не распространится, если как минимум один из потерпевших, взятых в заложники или подвергнутых насилию со стороны членов вооруженной группы, возразит против применения амнистии.

По делу о захвате полка ППС 21 человек обвиняется по части 3 статьи 218 (Захват заложника, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса РА. Среди них - ключевые члены вооруженной группы «Сасна црер»: Павел Манукян, Варужан Аветисян, Сергей и Арег Кюрегяны, Вардан Гераветян и другие.

Министр юстиции Артак Зейналян три дня назад пояснил Радио Азатутюн, что на этих членов вооруженной группы «Сасна црер» амнистия не распространится, поскольку тогдашний замначальника Полиции Еревана, а ныне начальник Полиции Армении Валерий Осипян, а также бывший замначальника Полиции Армении Вардан Егиазарян, взятые в ходе захвата ППС в заложники вместе с несколькими другими полицейскими, на днях в суде уже заявили, что выступают против распространения амнистии на подсудимых.

По просьбе Радио Азатутюн комментируя сегодняшнее заявление Жирайра Сефиляна, в пресс-службе Минюста сегодня отметили: «Относительно дела, находящегося на этапе судебного разбирательства, исполнительная власть, в том числе Министерство юстиции, не имеет правомочий делать какие-либо комментарии. Более того, любое вмешательство является уголовно наказуемым».