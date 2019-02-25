Чаша терпения переполнилась, Армен Билян и Смбат Барсегян спустя 10 месяцев после революции все еще находятся за решеткой - Сефилян

Чаша терпения переполнилась, на своей странице в Facebook написал руководящий член партии «Сасна црер», бывший командир отдельного батальона «Шуши» Жирайр Сефилян, отметив, что члены вооруженной группы «Сасна црер» Армен Билян и Смбат Барсегян и спустя 10 месяцев после революции все еще находятся за решеткой.

«Как минимум вызывает недоумение тот факт, что люди, пришедшие к власти после революции и по праву заинтересованные в раскрытии виновных в событиях 1 марта 2008 года, всеми своими действиями, в том числе своим напоминающим ловушку актом об амнистии, упорно отрицают право на восстание против режима, совершившего «1 марта», а восставших отдают на суд тех, кто был слугами этого режима», - написал Сефилян.

По его словам, с учетом того факта, что даже в деле «1 марта» наличествуют вопиющие фальсификации, как минимум, можно было не доверять расследованию дела «Сасна црер», освободить восставших и одновременно расследовать как это дело, так и совершенные в ходе его расследования фальсификации.

«Время молчать и терпеливо следить за продолжающимся над восставшими судом истекло. Чаша терпения переполнилась, и если Армен Биланян и Смбат Барсегян не будут освобождены, то наиболее достойная и сознательная часть нашего народа заставит признать право на восстание и свободу восставших», - написал Сефилян.

Вооруженная группа «Сасна црер», насчитывавшая около 30 членов, в июле 2016 года штурмом захватила и в течение двух недель удерживала территорию полка ППС полиции в Ереване, выдвигая политические требования. Двухнедельное противостояние между полицией и членами группы закончилось сдачей последних.

В ходе этих событий погибли трое полицейских: Гагик Мкртчян, Артур Ванян и Юрий Тепаносян. В убийстве Гагика Мкртчяна обвиняется Армен Билян, а в убийстве двух других полицейских – Смбат Барсегян.

После смены власти в стране в апреле-мае прошлого года суды изменили меру пресечения в отношении большинства членов вооруженной группы. В настоящее время под арестом находятся лишь обвиняемые в убийстве полицейских Смбат Барсегян и Армен Билян.

В ноябре 2018 года был принят закон об амнистии, в котором есть отдельный пункт по делу вооруженной группы «Сасна црер». В частности, в законе есть оговорка о том, что если лица, которые в ходе тех событий были заложниками или понесли физический ущерб, возражают против применения амнистии, то амнистия на подсудимых не распространится и расследование дела продолжится в общем порядке.

Взятые в те дни в заложники вместе с несколькими другими полицейскими тогдашний замначальника Полиции Еревана, а ныне начальник Полиции Армении Валерий Осипян, а также бывший замначальника Полиции Армении Вардан Егиазарян на днях в суде заявили, что выступают против распространения амнистии на подсудимых.