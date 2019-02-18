Израильская компания Aeronautics заключила новый контракт с Азербайджаном на поставку ударных беспилотных летательных аппаратов стоимостью 13 млн долларов в ближайшие два года.

Контракт заключен после расследования, начатого против компании Министерством обороны Израиля, когда выяснилось, что в 2017 году эта компания по требованию официального Баку согласилась продемонстрировать возможности беспилотного летательного аппарата Orbiter 1K в боевых условиях, нанеся удар по одной из армянских позиций, в результате чего были ранены трое армянских военнослужащих.

Подробности происшествия неизвестны, дело расследуется на закрытых заседаниях. Местные СМИ, однако, утверждают, что сначала рядовые сотрудники компании отказались испытывать оружие против людей, однако позже в Баку отправились руководители компании и взяли на себя управление беспилотником.

Инцидент вызвал большой скандал, правоохранительные органы Израиля выдвинули против руководителей компании обвинения, а также наложили запрет на зарубежный экспорт.

Расследование еще не завершено, однако в начале февраля неожиданно было заявлено, что Министерство обороны Израиля пересмотрело свое решение и сняло запрет на экспорт. Менее чем черед две недели компания Aeronautics Defense Systems сообщила, что заключила многомиллионный контракт со своим ключевым партнером. Продаваемый ею дрон-камикадзе Orbiter 1K способен нести 1-2 килограмма специального взрывчатого вещества, около трех часов находиться в воздухе, многофункциональной видеокамерой проводить дневную и ночную видеосъемку, после запуска при помощи катапульты самостоятельно контролировать заданный район, производя поиск целей и уничтожая стационарные и подвижные цели противника.

В 2016 году Азербайджан такими же беспилотниками сбил армянский автобус, в результате чего семь человек погибли.

На новую многомиллионную сделку армянская сторона пока официально не отреагировала. Ранее, в начале этого месяца, в связи со снятием запрета на экспорт для израильской компании пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что официальный Ереван собирается поднять этот вопрос в ходе двусторонних и многосторонних переговоров.

«Мы должны постоянно направлять нашим международным партнерам мессидж о том, что гонка вооружений в нашем регионе чрезвычайно опасна», - сказала Нагдалян.

Израильские официальные источники не прокомментировали причину, по которой вновь были разрешены поставки оружия азербайджанской армии. Однако эксперты считают неслучайным тот факт, что решение было принято именно в те дни, когда премьер-министр Армении заявил, что собирается в конце февраля совершить официальный визит в Иран, известный своими враждебными отношениями с Израилем.