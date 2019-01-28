Против израильской компании, обвиняемой в нанесении с помощью дрона удара по армянским позициям, введены новые санкции

Министерство обороны Израиля ввело санкции против производящей беспилотные летательные аппараты израильской компании Aeronautics Defense Systems, которая обвиняется в нанесении ударов по армянским позициям в Карабахе по требованию Азербайджана в ходе испытания дронов, пишет The Times of Israel.

Согласно изданию, в частности, министерство приостановило лицензии на экспорт трех высокопоставленных лиц компании, в том числе генерального исполнительного директора, что означает, что последние отныне не смогут вести переговоры или заключать сделки с иностранными покупателями.

Без этого документа Минобороны ни один сотрудник компании не может продать продукцию иностранному покупателю. Пока неясно, есть ли в Aeronautics Defense Systems другие должностные лица, имеющие подобную лицензию, или компания вынуждена временно прекратить поставки иностранным покупателям до тех пор, пока кто-либо из сотрудников вновь не получит лицензию.

Подробности, связанные с делом, очень скудны, против компании проводится расследование в закрытом, секретном режиме, и об этих санкциях стало известно косвенно, когда компания сообщила бирже Тель-Авива, что лишённые лицензии сотрудники компании не могут представлять их продукцию за рубежом. В заявлении, направленном бирже Тель-Авива, отмечается, что два года назад Министерство обороны запретило им продавать беспилотный летательный аппарат типа Orbiter 1K одному солидному покупателю. Компания не уточняет, кто был этим вероятным покупателем, между тем, по сведениям прессы, речь идёт о сделке на 20 млн долларов, которая должна была быть заключена с Азербайджаном.

Компания оказалась в центре внимания правоохранительных органов в 2017 году, когда по требованию азербайджанской стороны согласилась продемонстрировать возможности ударного беспилотника Orbiter 1K в боевых условиях, нанеся удар по одной из армянских позиций. Причем, согласно израильским СМИ, рядовые сотрудники компании во время визита в Азербайджан отказались выполнять это требование, отметив, что израильский закон запрещает испытывать оружие на живых мишенях. Позже, однако, их начальники согласились взять на себя управление беспилотником, который может переносить 1-2 килограмма специального взрывчатого вещества. Однако по причине недостатка опыта высокопоставленные представители израильской компании не смогли нанести точный удар по мишени, и вследствие удара трое армянских военнослужащих получили ранения, пишет The Times of Israel.

Ранее, в 2016 году, Азербайджан с помощью дрона той же компании нанес удар по армянском автобусу, в результате чего погибли семь человек.

Сейчас полиция расследует сделки, заключенные компанией с иностранными клиентами, а прокуратура допрашивает руководящих сотрудников, в том числе генерального исполнительного директора, сообщает Jerusalem post. Согласно СМИ, последние обвиняются по ряду статей, в том числе в мошенничестве и нарушении израильского закона об экспорте оружия.

Компания категорически отвергает обвинения. «Мы уверены, что когда мы представим нашу позицию в ходе [судебных] слушаний, генпрокуратура на основании полученной информации вынесет решение о прекращении дела», - еще летом прошлого года заявила Aeronautics Defence Systems.

Введенные против компании санкции, однако, свидетельствуют о том, что эти аргументы оказались неубедительными, по крайней мере, на данном этапе.