Пресс-секретарь МИД: Статус и безопасность Карабаха – приоритет для Армении

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян сегодня, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его правительство не может даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир», подтвердила, что статус Нагорного Карабаха и обеспечение его безопасности являются приоритетом для Армении.

Через день на вышеупомянутое заявление Пашиняна отреагировало также Министерство иностранных дел Азербайджана, заявив: «Трудно понять логику господина Пашиняна, потому что краеугольным камнем переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод вооруженных сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана».

«Армения неоднократно представляла свои подходы к процессу урегулирования: [конфликт должен быть урегулирован] исключительно мирным путем, исключительно под эгидой Минской группы [ОБСЕ]. Статус Арцаха и обеспечение его безопасности – приоритет для Армении в этом процессе. Для повышения эффективности переговоров существенное значение имеет обеспечение способствующей миру атмосферы, в том числе посредством укрепления механизмов доверия и безопасности, что включает в себя также исключение рисков обострения конфликта и агрессивной риторики», – заявила Анна Нагдалян.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства также сообщила, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 16-18 февраля. Своё участие в конференции подтвердил также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, и в МИД Армении не исключают, что состоится также встреча Мнацаканяна с азербайджанским коллегой.

Последняя встреча глав МИД двух стран, состоявшаяся 16 января в Париже, продлилась более четырех часов.

«Когда достигается согласие о проведении двусторонней встречи, мы всегда скоординированно заявляем об этом», - добавила Нагдалян, пояснив, что слово «скоординированно» означает, что обеими сторонами это делается в один и тот же день и час.

Министерство обороны Израиля вновь разрешило израильской компании, обвиняемой в испытаниях смертоносных беспилотных летательных аппаратов в направлении армянских позиций, продавать Азербайджану ударные беспилотники.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян сегодня заявила, что этот вопрос они поднимут в ходе двусторонних встреч, добавив, что вопрос гонки вооружений в регионе находится в центре внимания Армении. «Мы должны постоянно направлять нашим международным партнерам мессидж о том, что гонка вооружений в нашем регионе чрезвычайно опасна», - сказала Нагдалян.

Правоохранительные органы Израиля начали уголовное преследование против израильской компании, производящий беспилотные летательные аппараты, которая, по сообщению израильских СМИ, по требованию азербайджанской стороны согласилась продемонстрировать возможности ударного беспилотника Orbiter 1K в боевых условиях, нанеся удар по одной из армянских позиций.

«В результате удара трое армянских военнослужащих получили ранения», - написала газета The Times of Israel.

Вчера то же издание, однако, написало, что Министерство обороны Израиля вновь разрешило компании Aeronautics Defense Systems продавать беспилотники Азербайджану.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает неслучайным обнародование этого решения Минобороны Израиля накануне визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран. «В преддверии первого официального визита премьер-министра Армении [в Иран] после бархатной революции из Израиля поступает информация со своим политическим содержанием и контекстом. Это, конечно, свидетельствует о довольно серьезном, многослойном характере ситуации и

отношений в регионе в целом», - отметил он.

Пашинян о своём визите в Иран заявил в Германии. Визит запланирован на 27 февраля. Подробности повестки визита пока не разглашаются, лишь сообщается, что будет обсуждаться широкий круг вопросов.

«В ходе визита стороны обсудят весь спектр двусторонней повестки, характерной для двух стран, имеющих добрососедские отношения», - отметила Анна Нагдалян.