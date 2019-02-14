Рубинян: Решение направить группу армянских экспертов в Сирию не приведет к проблемам в армяно-американских отношениях

Председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Рубен Рубинян на встрече с журналистами, касаясь вчерашнего заявления Госдепартамента США, выразил мнение, что США понимают мотивы решения официального Еревана направить в Сирию врачей и саперов.

«Я считаю, что наши американские партнеры понимают логику нашей политики и наших мотивов. Отправка группы экспертов в Сирию очень важна для нас, поскольку она в первую очередь направлена на обеспечение физической безопасности проживающих там наших соотечественников, во-вторых, также на обеспечение безопасности живущих в Сирии людей. То есть, это не геополитический, или политический, или военный шаг или миссия, это исключительно гуманитарный шаг. Я считаю, что все наши партнеры подойдут к этому с пониманием», - сказал глава парламентской комиссии.

Рубинян выразил уверенность в том, что это решение Армении не приведет к проблемам в армяно-американских отношениях.

8 февраля стало известно, что Армения направила в Сирию группу из 83 специалистов по гуманитарному разминированию, врачей и ответственных за обеспечение их безопасности. Только спустя пять дней, да к тому же в ответ на запрос армянских СМИ, Госдепартамент США отреагировал на этот шаг Армении, отметив, что не поддерживает взаимодействие с вооруженными силами Сирии, а также сотрудничество между Арменией и Россией с целью осуществления этой миссии.

Заявление американской стороны вчера прокомментировала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отметив, что армянская сторона приняла к сведению заявление Госдепартамента США в связи с отправкой армянской гуманитарной миссии в Сирию и что «армянская миссия в Сирии носит исключительно гуманитарный характер, руководствуется международным гуманитарным правом и координирует свою деятельность со структурами и международными партнерами, которые оказывают гуманитарную помощь на месте».

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн политический комментатор Акоп Бадалян обратил внимание на решение Вашингтона отреагировать спустя почти неделю. «Это, конечно, свидетельствует о том, что Армения, осуществляя миссию в Сирии, должна очень интенсивно работать с Соединенными Штатами, чтобы объяснить необходимость этой миссии для Армении, чтобы объяснить, что это происходит вовсе не потому, как может сложиться впечатление, что этого потребовала Россия, а Армения не смогла ей отказать, а это действительно необходимо Армении. А то, что Армении это необходимо и что для Армении это действительно имеет важное политическое значение, помимо морального значения, думаю, это так. Я также думаю, что Соединенные Штаты будут склонны понять эту необходимость Армении», - считает он.

По словам Бадаляна, не случайно, что в заявлении Госдепартамента США не содержится прямой критики или осуждения в адрес Армении: «Если мы рассмотрим заявление Госдепартамента, то там мы видим, что США не поддерживают [сотрудничество с Россией в Сирии], однако там нет какой-либо формулировки, выражающей озабоченность или осуждение, или намекающей на то, что эта инициатива может быть проблемой для армяно-американских отношений. Здесь очевидно, что поле для работы открыто, и Армения должна работать в этом смысле, и реакция МИД Армении на заявление Соединенных Штатов была вполне адекватной, лаконичной и сдержанной, а также содержала заверение в совместной работе».

Директор Армянского института международных вопросов и безопасности Стёпа Сафарян сегодня сказал Радио Азатутюн, что начиная с 2015 года, когда Россия стала участвовать в военных действиях в Сирии, Кремль время от времени пытался создать свою коалицию. «И Армения в прошедшие годы, по сути, пыталась маневрировать и не участвовать на какой-либо стороне и не оказаться по какую-либо из сторон водораздела. Правительство Армении пыталось просто сделать так, чтобы международное сообщество не рассматривало это как поддержку какой-либо из сторон конфликта или даже как участие в качестве составной части борьбы какой-либо из стран, будь то Россия или США, этих двух конкурирующих субъектов», - отметил Сафарян.