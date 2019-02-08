Группа из 83 армянских специалистов прибыла в Сирию

Сегодня, 8 февраля, группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и сотрудников, обеспечивающих их непосредственную безопасность, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«​Армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий.

Решение об оказании Республикой Армения гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу принято, исходя из сложившейся в результате боевых действий тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Алеппо, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН № 2393 от 2017 года и № 2401 от 2018 года, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры», - отметил Арцрун Ованнисян.

Как отметил пресс-секретарь Минобороны Армении, вопросы пребывания армянских специалистов на территории Сирийской Арабской Республики, их статуса, деятельности и безопасности урегулированы в соответствии с Законодательством Республики Армения.

​«Вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны», - написал Арцрун Ованнисян.