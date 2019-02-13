США не поддерживают сотрудничество между Арменией и Россией по вопросу миссии в Сирии

Госдепартамент США отреагировал на отправку из Армении в Сирию группы специалистов из 83 человек, подчеркнув, что не поддерживает взаимодействие с вооруженными силами Сирии, а также сотрудничество между Арменией и Россией с целью осуществления этой миссии.

«Нам понятно желание других государств откликнуться на гуманитарную ситуацию в Сирии, и мы разделяем озабоченность по поводу защиты религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении Гсдепартамента США, которое предоставило посольство США в Армении. - Тем не менее, мы не поддерживаем взаимодействие с вооруженными силами Сирии, будь то с целью оказания помощи гражданским лицам либо с военной целью. Мы также не поддерживаем сотрудничество между Арменией и Россией с целью осуществления этой миссии».

«Россия сотрудничала с режимом Асада, подвергая уничтожению гражданских лиц и став причиной гуманитарной катастрофы. Россия продолжает выступать на мировой арене с позиций защиты режима Асада и его злодеяний», - добавляет внешнеполитическое ведомство США.

Сегодня в Национальном собрании депутат Арман Бабаджанян (фракция «Лусавор Айастан»), касаясь этого вопроса, отметил, что есть обеспокоенность в связи с договорно-правовыми основаниями, а затем процитировал слова министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что если бы была необходимость участвовать в военных действиях, это также было был сделано в соответствии с законом и после обсуждений, в том числе и с внепарламентскими силами.

«Прошу указать, в случае возникновения каких возможных необходимостей мы можем принять участие в военных действиях в Сирии. И вообще, какие риски были просчитаны, как они были просчитаны? Не сделали ли мы своим присутствием армянскую общину Сирии и Армению в целом мишенью? И когда мы планируем уйти оттуда?» - спросил Бабаджанян.

В ответ Пашинян сообщил, что у Армении нет планов по участию в военных действиях в Сирии. «В Сирию мы направили гуманитарную миссию, и в Сирии мы осуществляем гуманитарную миссию. Что касается ответа министра обороны, нужно уточнить, какой вопрос прозвучал и в контексте какого вопроса он сделал такое заявление. У нас таких планов нет», - заявил премьер-министр.

Сам министр обороны сегодня в беседе с журналистами пояснил свое вчерашнее заявление: «Я вижу, что есть определенное геополитическое противоречие, но наша помощь народу Сирии, частью которого является армянская община, думаю, в моральном плане безупречна и не может являться поводом для спекуляций… Мое вчерашнее заявление в связи с военными действиями вовсе не относилось к Сирии, речь шла о такой возможности вообще… Если возникнут какие-то условия, обстоятельства, и если возникнет необходимость в участии вооруженных сил Армении в военных действиях в любой точке мира, это будет сделано в соответствии с буквой закона».

8 февраля сообщалось, что в Алеппо уже прибыла группа армянских саперов, врачей и сотрудников, обеспечивающих их непосредственную безопасность, в общей сложности 83 человека. По сообщению Министерства обороны Армении, решение об отправке группы было принято, исходя из сложившейся в результате боевых действий тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Алеппо, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры.

В тот же день в Москве министр обороны России Сергей Шойгу, принимая своего армянского коллегу Давида Тонояна, выразил благодарность Армении за участие в гуманитарной миссии в Сирии, сказав: «Вы первыми откликнулись на наш призыв по оказанию помощи сирийскому народу». А министр обороны Армении, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону, подчеркнув, что армянская гуманитарная миссия прибыла в Сирию при содействии российской стороны.