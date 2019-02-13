Армянская миссия носит исключительно гуманитарный характер – реакция МИД Армении на заявление Госдепа США

Армянская миссия в Сирии носит исключительно гуманитарный характер, руководствуется международным гуманитарным правом и координирует свою деятельность со структурами и международными партнерами, которые оказывают гуманитарную помощь на месте, заявляет официальный Ереван.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагданян, отвечая на вопрос о том, как она прокомментирует реакцию Государственного департамента США на отправку армянской гуманитарной миссии в Сирию, Нагдалян сказала: «Мы приняли к сведению заявление Госдепартамента США в связи с отправкой армянской гуманитарной миссии в Сирию. Армения и США уже долгое время прилагают совместные усилия с тем, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается масштабным кризисом беженцев и перемещенных лиц.

Повторяем, что на протяжении всего сирийского конфликта армянский народ постоянно с беспокойством следил за судьбой гражданского населения, меньшинств, в том числе армянской общины Сирии. Общество Армении проявило глубокую обеспокоенность и сочувствие в связи со страданиями гражданского населения и опустошением страны. Речь идет о стране, которая внесла важный вклад в спасение тех, кто выжил в ходе Геноцида армян. Генеральное консульство Армении в Алеппо не переставало работать во время сирийского кризиса. На сегодняшний день Армения предоставила убежище более чем 22 000 сирийских беженцев инаправила около четырех самолетов гуманитарной помощи сирийскому народу. После утверждения относительного спокойствия и безопасности Армения намерена продолжать вносить свой вклад в гуманитарную миссию, включая предоставление врачей и гуманитарных саперов для оказания помощи в обеспечении жизнедеятельности гражданского населения Алеппо, пострадавшего в ходе конфликта. Армянская миссия носит исключительно гуманитарный характер, руководствуется международным гуманитарным правом и координирует свою деятельность со структурами и международными партнерами, которые оказывают гуманитарную помощь на месте».

Госдеп США сегодня отреагировал на отправку в Сирию группы армянских специалистов из 83 человек (саперов, врачей и сотрудников, обеспечивающих их безопасность), подчеркнув, что не поддерживает взаимодействие с вооруженными силами Сирии, а также сотрудничество между Арменией и Россией с целью осуществления этой миссии.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении также добавила: «Мы разделяем озабоченность международного сообщества в связи с положением этнических и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и придаем важность постоянному оказанию гуманитарной помощи в Сирии».