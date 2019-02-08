Министр обороны РФ поблагодарил Армению за гуманитарную помощь Сирии

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил главу военного ведомства Армении Давида Тонояна за участие в оказании гуманитарной помощи Сирии на встрече в Москве.

«Хотел бы выразить признательность за оказание гуманитарной помощи Сирии. Вы первыми откликнулись на наш призыв по оказанию помощи сирийскому народу», - сказал Шойгу, передает ТАСС.

«Это, конечно, стало существенным вкладом в налаживание нормальной жизни в Сирии», - подчеркнул российский министр.

В свою очередь Тоноян также поблагодарил российскую сторону за содействие в Сирии.

«И я считаю, что наше участие в этой гуманитарной операции очень важно. Важна помощь сирийскому народу, частью которого является армянская диаспора», - добавил Тоноян.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что сегодня, 8 февраля, группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и сотрудников, обеспечивающих их непосредственную безопасность, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.