Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Пресс-секретарь МО РА: Истребители Су-30 – большое приобретение для Армении

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян

Смотрите комментарии

Армения купила у России четыре истребителя Су-30, в беседе с Радио Азатутюн подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, то это большое приобретение для Армении.

Ованнисян подчеркнул, что четыре истребителя приобретены на начальном этапе контракта, и это, по словам пресс-секретаря Минобороны, «не предел желаний Армении».

На вопрос, когда истребители будут поставлены в Армению, Ованнисян ответил: «На начальном этапе контракта четыре машины будут получены в течение этого года. Вы же понимаете, что приобретение самолётов – это не покупка готового товара, чтобы поехать, купить их и привезти».

На вопрос, действительно ли истребители были куплены по внутрироссийским ценам, как это было представлено в российском «Коммерсанте», и каков размер кредита, в рамках которого были приобретены самолёты, пресс-секретарь оборонного ведомства Армении ответил: «Внутренние цены также не были каким-то открытием, и представленный «Коммерсантом» контекст не столь уж приемлем и понятен для нас, потому что дело в том, что Республика Армения имеет напрямую с Россией и в рамках ОДКБ соответствующую договорно-правовую базу, по которой мы давно приобретаем многие виды оружия прямо у производителя, по внутренним ценам».

На замечание, что говорится о кредите на сумму примерно 100 млн долларов, Ованнисян ответил, что не хочет раскрывать секреты, так как это уже засекреченная информация.

На вопрос, можно ли сказать, что с приобретением этих истребителей военный баланс сил, который, как часто говорилось, был нарушен, Армения теперь не только восстановила, но и изменила в свою пользу, пресс-секретарь Минобороны ответил: «Знаете, я бы не хотел, чтобы мы много фиксировались на нюансах, потому что если я сейчас сделаю профессиональный анализ, например, скажу, какие возможности есть в Су-30, как он может летать, что может делать, естественно, найдётся кто-то, кто скажет, что «четырёх единиц мало», найдётся другой, который скажет, что «это не совсем так, другой лучше, чем этот». Но то, что подобный многофункциональный, тяжелый и мощный истребитель может изменить баланс, независимо от численности, и что четыре истребителя – это не предел наших желаний, это очевидно. То есть, это не обсуждается, даже самые злоязычные не могут не учитывать этого».

В ответ на вопрос, достаточно ли этих четырех истребителей для решения поставленных перед армией задач, он отметил, что эти четыре истребителя, во всяком случае, могут изменить ситуацию.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG