Пресс-секретарь МО РА: Истребители Су-30 – большое приобретение для Армении

Армения купила у России четыре истребителя Су-30, в беседе с Радио Азатутюн подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, то это большое приобретение для Армении.

Ованнисян подчеркнул, что четыре истребителя приобретены на начальном этапе контракта, и это, по словам пресс-секретаря Минобороны, «не предел желаний Армении».

На вопрос, когда истребители будут поставлены в Армению, Ованнисян ответил: «На начальном этапе контракта четыре машины будут получены в течение этого года. Вы же понимаете, что приобретение самолётов – это не покупка готового товара, чтобы поехать, купить их и привезти».

На вопрос, действительно ли истребители были куплены по внутрироссийским ценам, как это было представлено в российском «Коммерсанте», и каков размер кредита, в рамках которого были приобретены самолёты, пресс-секретарь оборонного ведомства Армении ответил: «Внутренние цены также не были каким-то открытием, и представленный «Коммерсантом» контекст не столь уж приемлем и понятен для нас, потому что дело в том, что Республика Армения имеет напрямую с Россией и в рамках ОДКБ соответствующую договорно-правовую базу, по которой мы давно приобретаем многие виды оружия прямо у производителя, по внутренним ценам».

На замечание, что говорится о кредите на сумму примерно 100 млн долларов, Ованнисян ответил, что не хочет раскрывать секреты, так как это уже засекреченная информация.

На вопрос, можно ли сказать, что с приобретением этих истребителей военный баланс сил, который, как часто говорилось, был нарушен, Армения теперь не только восстановила, но и изменила в свою пользу, пресс-секретарь Минобороны ответил: «Знаете, я бы не хотел, чтобы мы много фиксировались на нюансах, потому что если я сейчас сделаю профессиональный анализ, например, скажу, какие возможности есть в Су-30, как он может летать, что может делать, естественно, найдётся кто-то, кто скажет, что «четырёх единиц мало», найдётся другой, который скажет, что «это не совсем так, другой лучше, чем этот». Но то, что подобный многофункциональный, тяжелый и мощный истребитель может изменить баланс, независимо от численности, и что четыре истребителя – это не предел наших желаний, это очевидно. То есть, это не обсуждается, даже самые злоязычные не могут не учитывать этого».

В ответ на вопрос, достаточно ли этих четырех истребителей для решения поставленных перед армией задач, он отметил, что эти четыре истребителя, во всяком случае, могут изменить ситуацию.