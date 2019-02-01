Россия продала Армении истребители Ту30 по внутрироссийским ценам

Россия продала Армении четыре истребителя Су-30СМ по внутрироссийским ценам, написал российский «Коммерсантъ» в статье под заголовком «Россия продала Армении истребители как себе».

Москва и Ереван подписали контракт на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году, пишет газета, ссылаясь на свой источник. По сведениям «Коммерсанта», для реализации сделки с союзником по ОДКБ российская сторона сделала серьезные уступки: не только выделила кредит, но и продала самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам.

Знаковым этот контракт можно считать и для армянских властей: впервые за десятилетия ВВС страны приобретают новую, а не бывшую в употреблении авиатехнику, отмечает издание.

«Коммерсантъ» пишет, что о подписании нового соглашения о покупке истребителей Су-30СМ вчера сообщило Министерство обороны Армении. Однако на просьбу Радио Азатутюн прокомментировать эту информацию пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян вчера ответил: «Как заявил министр обороны Давид Тоноян, мы работаем над приобретением Су-30. Когда будут предметные результаты, мы о них объявим».

Напомним, около двух месяцев назад министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Ереван и Москва близки к финальной стадии заключения соглашения по поставке истребителей Су-30СМ.

«Коммерсантъ» пишет, что эта сделка проходит по линии ОДКБ и армянская сторона смогла приобрести эти истребители по внутрироссийским ценам, а также договорилась о том, чтобы армянские лётчики и специалисты прошли соответствующую переподготовку в военных заведениях России.

Российская газета также пишет, что о приобретении истребителей Армения договорилась с Россией ещё в 2012 году, однако по причине финансовых проблем сделка, по которой Ереван хотел приобрести 12 истребителей, не состоялась.

К вопросу приобретения Арменией российских истребителей Ереван и Москва вернулись уже после бархатной революции 2018 года в Армении. Газета пишет, что этот вопрос руководители Армении и России обсудили на встрече в сентябре, армянская сторона хотела приобрести шесть истребителей, однако, в конечном итоге, стороны сошлись на четырех.

Это первое подобное соглашение между Арменией и Россией после апрельской революции в Армении. «Коммерсантъ» отмечает, что для России этот контракт также важен, поскольку таким образом Москва укрепляет свои позиции в отношениях со своим союзником по ОДКБ.

По данным газеты, один истребитель Су-30СМ в августе был специально пригнан из России в военный аэропорт «Эребуни» для демонстрационного показа, и Никол Пашинян даже посидел в кабине Су-30СМ. Напомним, тогда премьер-министр Армении сделал селфи в кабине истребителя и оставил запись в Facebook о том, что сидит «в кабине пилота одного из наилучших истребителей мира».

Российский эксперт по военным вопросам Андрей Фролов считает, что эта сделка является большим достижением для Армении и значительно повышает боевой потенциал ВВС страны. Вместе с тем, в беседе с «Коммерсантом» Фролов отметил, что азербайджанская сторона в ответ попытается приобрести современные истребители, причём не обязательно у Росси, а, к примеру, у Пакистана.