Карасин: У международного сообщества есть консенсус по вопросу Карабаха – исключить применение силы

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян вчера в ходе встречи в числе других вопросов обсудили также карабахскую проблему.

Сегодня в ходе брифинга с журналистами Карасин сказал, что находится в Армении с рабочим визитом и вчера они с главой МИД Армении почти полдня обсуждали практически все вопросы двусторонних отношений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ. «Мы развиваем и продолжим развивать сотрудничество», - сказал замглавы МИД РФ

Карасин отметил, что была затронута и карабахская проблема. «Мы приветствовали встречи лидеров двух стран, высказали пожелание, чтобы эти встречи продолжались, над этим работает тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал он.

«Впереди новые встречи, я так понимаю, что эти встречи будут проходить на разных уровнях, как министров иностранных дел, так и лидеров двух стран. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы быть субстантивными, давали реальные результаты и продвижение вперед. Сейчас чрезвычайно важно, чтобы международная обстановка вокруг проблемы Нагорного Карабаха была предсказуемой и спокойной, - сказал замглавы МИД России, добавив: - Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время это спокойствие, относительная предсказуемость обстановки стала характерной».

«Всё международное сообщество: тройка стран-сопредседателей, Европейский союз едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии», - подчеркнул Григорий Карасин.



