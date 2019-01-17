Международные посредники в ближайшее время планируют встретиться с лидерами Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в ближайшее время планируют встретиться с лидерами Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении международных посредников по итогам состоявшейся накануне встречи с главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) 16 января провели в Париже консультации между и.о. главы МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В отдельных переговорах и совместной встрече принимал также участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

«Итоги переговоров с участниками подвел госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. Сопредседатели были приняты в Елисейском дворце, где они проинформировали ведущих дипломатических советников президента Эммануэля Макрона», - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, участники выразили министрам свою признательность за постоянные усилия сторон по поддержанию атмосферы, способствующей интенсивным переговорам, ориентированным на результаты.

«Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру», - говорится в заявлении сопредседателей.

В ходе встреч сопредседатели рассмотрели с министрами «основные принципы и параметры для нынешнего этапа переговорного процесса».

«Министры и сопредседатели рассмотрели дальнейшие шаги на пути возможной встречи между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы придать сильный импульс динамике переговоров. Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона», - отмечается в сообщении.