«Никаких конкретных деталей мы не обсуждаем, просто обмениваемся мнениями», - Пашинян о встрече с Алиевым

Никаких заговоров быть не может, во время встреч с президентом Азербайджана обсуждается то, о чём говорится публично. Об этом сегодня в ходе прямого включения в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь своей вчерашней встречи с Ильхамом Алиевым в Давосе, которая продлилась полтора часа.

«По сути, мы обсуждаем больше историю переговорного процесса: когда, что и как произошло, на каком этапе какой была ситуация. Конечно, обсуждаем также возможности: какие есть условия в контексте урегулирования, какие есть возможности, какие есть препятствия. И я хочу сказать, что никаких конкретных деталей мы не обсуждаем, просто обмениваемся мнениями, - пояснил Пашинян и продолжил: - Это также в каком-то смысле возможность обменяться мнениями, представить друг другу своё восприятие переговорного процесса, пообщаться. И я прямо хочу заявить, что в этих переговорах, в этих обсуждениях говорится обо всём том, о чём мы говорим также публично».

По словам Пашиняна, есть договорённость не избегать встреч на любых международных площадках, если на них присутствуют лидеры обеих стран.

«Есть комментаторы, силы, политические деятели, которые пытаются внушить нашему обществу какие-то теории заговоров и прочее. Я надеюсь, что мы договоримся раз и навсегда, что никаких заговоров быть не может, потому что даже думать об этом абсурдно. Я на эту тему уже несколько раз говорил в прошлом, и сейчас хочу подчеркнуть, что это просто результат неправильного восприятия ситуации, когда кто-то думает, что наше правительство или я лично могу быть вовлечён или втянут в какой-то заговор. Конечно, понятно, что когда беседуют руководители двух стран, каждый из них говорит с позиции интересов своего государства, своего народа, и какое-либо иное предположение – это просто следствие неправильного восприятия ситуации», - сказал премьер.

После своего избрания премьер-министром Армении в мае прошлого года Никол Пашинян уже в четвертый раз встречается с Ильхамом Алиевым. Причём, встреча в Давосе последовала за состоявшейся неделю назад в Париже четырёхчасовой встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана, по итогам которой, согласно сопредседателям Минской группы ОБСЕ, министры «согласились с необходимостью принятия конкретных мер по подготовке населений стран к миру».

Говоря о вчерашней встрече Пашинян-Алиев, политический комментатор Татул Акопян сказал Радио Азатутюн, что вовлеченные в карабахский конфликт стороны и международное сообщество пытаются сдвинуть процесс мирного урегулирования проблемы с мертвой точки.

«Фактически, последние 7-8 лет мы имели переговорный процесс, который находился в мертвом состоянии. Самый сильный удар по переговорному процессу, конечно же, был нанесен апрельской войной, но и до этого, фактически, после провала в Казани, переговорного процесса как такового не было, и вместо него было другое - напряженность на линии соприкосновения. Не нужно сейчас возлагать большие надежды на то, что, как говорит оппозиция, очень скоро мы увидим прогресс, говорится об уступке территорий, я уже не говорю о продаже Арцаха. Нет, я считаю, что сейчас делается попытка привести процесс в понятную, логическую плоскость, удержать его от милитаристской риторики и пропаганды войны», - отметил Акопян.

Аналитик действующего в Вашингтоне фонда Jamestown Эдуард Абрамян напомнил, что Азербайджан продолжает вооружаться, и ожидается, что в ближайшее время он подпишет с Россией контракты на поставку вооружения на сумму около 400 млн долларов. Абрамян добавил, что если в прошлом году военный бюджет Азербайджана составил около 1,5 млрд долларов, то в этом году он вырос до 1,8 млрд долларов.

«Если для Азербайджана красная линия в том, что Арцах может самоопределиться лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана, то я не могу ясно себе представить, какие переговоры армянская сторона может вести в этом случае с Баку. Другое дело, что есть двусторонняя договоренность – сделать пограничные инциденты более контролируемыми», - выразил мнение аналитик.