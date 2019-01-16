Главы МИД Армении и Азербайджана договорились «в ближайшие месяцы продолжить последовательные, целенаправленные контакты»

Сегодня в Париже при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шоффера состоялась встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Во встрече также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, состоялся «полезный и конструктивный обмен мнениями, который также был направлен на установление более широкого взаимопонимания и взаимного доверия».

«В ходе встречи, которая длилась более четырех часов, собеседники затронули широкий круг вопросов, связанных с мирным процессом, включая подготовку народов к миру, безопасность и устойчивое региональное развитие», - говорится в официальном сообщении.

«Дата следующей встречи еще не утверждена, тем не менее, министры иностранных дел договорились в ближайшие месяцы продолжить последовательные, целенаправленные контакты», - сообщает внешнеполитическое ведомство Армении.

Отметим, что сегодняшняя встреча Мнацаканян-Мамедъяров - уже четвертая с момента смены власти в Армении в апреле-мае прошлого года.