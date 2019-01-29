«Мы с господином Пашиняном не видим никаких препятствий в плане решения наших задач» - Рустамян

Партия «Дашнакцутюн» не видит препятствий для сотрудничества с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Поле для сотрудничества есть, общение проходит в конструктивной атмосфере», - на встрече с журналистами заявил новоизбранный председатель Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян, раскрыв скобки.

«Я вновь говорю, что мы с господином Пашиняном не видим никаких препятствий и проблем в плане решения стоящих перед нами важнейших, национальных, государственных задач. Мы будем общаться, будь то Пашинян или кто-то другой, в соответствии с нашими идеологическими и политическими принципами. В этом смысле сегодня я не вижу, что этого поля нет. Поле есть, наоборот, это показывают наши встречи. С господином Пашиняном мы разговариваем в очень конструктивной атмосфере, взаимно доносим точки зрения друг друга. В этом смысле я действительно с оптимизмом смотрю на наше дальнейшее сотрудничество», - сказал Рустамян.

Между тем, на 33-ом Общем собрании АРФД бывший многолетний представитель руководящего органа партии Грант Маркарян в своей прощальной речи перед уходом из Бюро подверг резкой критике политику, проводимую нынешней властью во главе с Николом Пашиняном. Он призвал членов АРФД объединить народ и на следующих выборах отправить домой политическую силу, получившую на недавних выборах большинство голосов избирателей, чтобы взять в свои руки руль управления страной. За этим последовало послание Никола Пашиняна от имени большинства парламента о готовности сотрудничать с АРФД.

Изменилась ли позиция АРФД после послания премьер-министра? На этот вопрос Рустамян ответил так: «Мы сказали, что приходим к цельной власти. Что это означает? Во-первых, это означает, что у нас есть проблемы, которые мы видим, что эти власти не полностью принимают программу, которую мы поддерживаем, и поэтому мы будем идеологической, политической оппозицией. Если они не придерживаются этой линии, то мы - оппозиция, а пока я не вижу, что все полностью, полноценно принимают, что страна должна развиваться в соответствии с этой линией».

Представителем руководящего органа АРФД избран канадский армянин Акоп Тер-Хачатурян, который на протяжении многих лет был членом руководящего органа.

Представителей новоизбранного Бюро всего 13: четверо от Армении - Спартак Сейранян, Арсен Амбарцумян, Армен Рустамян и Киро Маноян, и девять от Диаспоры. На этот раз в Бюро появилась новая должность – председатель Бюро. Её занимает Армен Рустамян. Последний признался, что партия извлекла уроки из своих ошибок.

«Одним из таких уроков стало то, что мы больше не станем вступать в какие-либо коалиции, какое-либо сотрудничество, где без нас могут принимать решения», - подчеркнул председатель Бюро АРФД.

Мы поинтересовались у Рустамяна, не считают ли они провал «Дашнакцутюн» следствием деятельности, проводимой Грантом Маркаряном, который на протяжении почти 20 лет подряд был представителем Бюро АРФД, тем более, что Маркарян в своем выступлении на Общем собрании партии признался, что внутри партии против него на протяжении многих лет велась борьба.

«Мы не должны комментировать отсутствие Гранта Маркаряна как отказ от политики, которую проводило Бюро. Ничего подобного нет. Вы не найдете такого и в резолюции», - ответил Рустамян.

На вопрос, что они думают о продлении срока содержания под стражей Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя по делу «1 марта», Армен Рустамян ответил: «Политические мотивы очевидны, потому что до сих пор это дело также было представлено с политическим подтекстом».