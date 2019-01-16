«Дашнакцутюн» заново определяет свою позицию, Грант Маркарян уступает позиции

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) заново определяет свою позицию, а Грант Маркарян, в течение последних двух десятилетий постоянно избиравшийся представителем Бюро АРФД, уступает позиции. На нынешних выборах руководящего состава АРФД он не станет выдвигать свою кандидатуру.

«Сегодня мы оказались на том этапе, где необходимо вновь определить свою позицию. Для этого необходимы также определенные изменения, и первое изменение, которое я предлагаю, это начать с меня, поэтому я со всей серьезностью и ответственностью, без малейшей доли обиды заявляю, что не стану выставлять свою кандидатуру во время выборов в состав Бюро», - заявил Грант Маркарян.

Бюро избирается сроком на четыре года. Сейчас в его состав входят 11 политических представителей. От Армении представлены Спартак Сейранян, Армен Рустамян, Грант Маркарян и Киро Маноян. Грант Маркарян является представителем Бюро АРФД с 2000 года.

«Мое решение – это не отступление, потому что я не покидаю работу и нашу общую борьбу, и не поражение, потому что я не потерпел поражения, и не усталость, потому что мы не имеем права уставать, а просто тактическая гибкость и все», - подчеркнул Маркарян.

Многолетний представитель руководства АРФД в своем пространном выступлении на 33-ем Общем собрании партии сначала коснулся борьбы, ведущейся против 128-летней партии как внешними силами, так и вышедшими против нее членами.

«Однако сегодня я хочу также обратиться, так сказать, к внутрипартийной оппозиции, которая под влиянием общей атмосферы в некоторые моменты, забыв наши традиции, наш порядок и нравственные понятия, невольно лила воду на мельницу других. В прошедшие годы борьба понятным образом была сосредоточена против меня, однако осталась без ответа», - отметил Грант Маркарян.

Общее собрание АРФД проводится в Нагорном Карабахе, работы начались сегодня и продлятся до 24 января. По завершении собрания будет избран новый состав Бюро.