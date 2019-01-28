Привлечение бывших военных по делу «1 марта», «конечно, влияет на настроения в ВС» - Тоноян

По убеждению министра обороны Армении Давида Тонояна, то обстоятельство, что в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года бывшим высокопоставленным военным предъявлены обвинения, влияет на настроения в Вооруженных силах.

Отметим, что бывший министр обороны Сейран Оганян на своей странице в Facebook, подробно обратившись к строго секретному приказу № 0038 и обвинениям, предъявленным в связи с ним бывшим высокопоставленным чиновникам, написал: «Дискредитацией высшего командования армии, выдумыванием и распространением версии о том, что армия открыла огонь по народу, предпринимается попытка вбить клин между армией и народом».

«Может быть, цель заключается в «подготовке народов к миру»?» - задается вопросом экс-министр обороны, который, кстати, наряду с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, бывшим министром обороны Микаэлом Арутюняном и бывшим генеральным секретарём ОДКБ Юрием Хачатуровым, обвиняется в рамках дела «1 марта» по статье о свержении конституционного строя. Во время событий 1 марта 2008 года занимавший должность начальника Генштаба ВС Оганян обвинение не признаёт, утверждая, что по отношению к нему совершается беззаконие.

Сегодня в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, бьют ли по Вооружённым силам возбуждённые уголовные дела в связи с «1 марта», глава Минобороны Давид Тоноян сказал: «Конечно, это влияет на настроения в Вооружённых силах, но мы преодолеваем это».

​Между тем, вице-спикер Национального собрания Армении, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян назвал «абсурдным» заявление бывшего министра обороны Сейрана Оганяна о том, что нынешние власти пытаются вбить клин между армией и народом. Симонян подчеркнул, что нельзя отождествлять конкретных лиц с армянской армией.

«Это абсурдное утверждение. То есть, если бы Микаэл Арутюнян или Роберт Кочарян были врачами, это бы считалось посягательством на медицинские учреждения, если бы они были, не знаю, пожарными, мы должны были бы говорить о пожарных? - в беседе с Радио Аатутюн сказал Ален Симонян и продолжил: - В отношении этих людей есть серьезные подозрения и серьезные обвинения, связанные с действиями во время событий 1 марта, в которых армия, кстати, не должна была участвовать. Речь идёт как раз об обратном, что вовлечения армии вообще не должно было быть».

Отвечая на поставленный экс-министром обороны вопрос о том, что, возможно, посредством дискредитации высшего командования армии преследуется цель подготовить народы к миру, вице-спикер парламента Армении подчеркнул: эти намёки Оганяна смешны. «Что касается намека на то, что новые власти Армении что-то готовят, это даже смешно, потому что неоднократно и я, и мои коллеги, и премьер-министр заявляли, что власти Республики Армения не будут принимать самостоятельного решения, и если будет решение, которое, как сочтут власти, подлежит обсуждению, это решение будет вынесено на обсуждение, и народ Армении и Арцаха примет решение. Поэтому все подобные утверждения делаются исключительно с целью самозащиты и, так сказать, придания политического характера вопросу», - сказал Симонян.

Обвинение в свержении конституционного строя по делу «1 марта» сегодня прокомментировал прибывший в Ереван по случаю Дня армии секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян. Примечательно, что Баласанян счёл эту статью смешной, утверждая, что армия не участвовала в событиях 1-2 марта 2008 года.

«Знаете, статья о свержении конституционного строя немного смешна, то есть, как вы это себе представляете: сегодня Никол Пашинян сам свергнет конституционный строй, чтобы снова остаться премьер-министром? То есть, конституционный строй может свергнуть та сила, которая не является властью, зачем человеку во власти свергать конституционный строй?» - в беседе с журналистами заявил Баласанян.

На замечание журналиста о том, что армия была стянута в Ереван и вовлечена во внутриполитические процессы, секретарь Совбеза Карабаха ответил: «Я не вижу, чтобы армия тогда участвовала во внутриполитических процессах, возможно некоторые участвовали, но в тех приказах, о которых вы говорите, о которых время от времени заявляется, в известном приказе № 0038 ничего такого нет. Придёт время, вы все увидите и скажете: «нам стыдно»…. Да, по приказу № 0038 войска были переведены на казарменное положение, что сделали бы в любой стране, […] и войска не участвовали во внутриполитических процессах. Вы видели, чтобы войска в то время стреляли?»

На замечание о том, что начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что военнослужащий срочной службы Тигран Абгарян был убит, чтобы было основание для введения чрезвычайного положения, Баласанян возразил: «Стыдно, честно говоря, нельзя говорить такие вещи, и тем более в последнее время мы видим родителей этих погибших, когда ради получения политических дивидендов эти семьи были поставлены в такое тяжёлое положение. Стыдно, нельзя такие вещи делать. Что значит «убили, чтобы ввести чрезвычайное положение»? Вы знаете, те, кто высказывают такое, спустя короткое время окажутся в очень плохом положении. Я не верю в это».

На вопрос, считает ли он, что Кочарян был арестован необоснованно, Баласанян ответил: «Придёт время, вы увидите, я не могу сказать».

Между тем, напомним, расследующая дело «1 марта» Специальная следственная служба сообщила, что во время событий 1 марта 2008 года Вооруженные силы были вовлечены в политические процессы, а для этого тогдашний министр обороны, обвиняемый по делу «1 марта» Микаэл Арутюнян, подписал строго секретный приказ № 0038 о выполнении задач, предложенный верховным главнокомандующим, то есть тогдашним президентом Робертом Кочаряном.