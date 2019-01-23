Пашинян: С Алиевым «никаких конкретных деталей не обсуждаем, просто обмениваемся мыслями»

Это третья по счёту встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как и прежние встречи, эта встреча также не была запланирована, сегодня в ходе прямого эфира в Facebook пояснил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о своей неформальной встрече с Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это третья по счёту встреча, третья беседа с Ильхамом Алиевым, прежние встречи также не были запланированы. Когда мы встретились в Душанбе, какая перед этим была вероятность, что мы встретимся, такая же была вероятность, что мы не встретимся. То же самое и в Санкт-Петербурге, когда мы просто использовали возможность на другом мероприятии. Так получилось. Стояла задача разработать план, каким должен быть наш подход, когда мы оба участвуем в таких мероприятиях, чтобы мы как минимум не избегали друг друга», - сказал Пашинян.

Он отметил, что это неофициальные встречи и неофициальные беседы.

«По сути, мы обсуждаем больше историю переговорного процесса: когда, что и как произошло, на каком этапе какой была ситуация. Конечно, обсуждаем также возможности: какие есть условия в контексте урегулирования, какие есть возможности, какие есть препятствия. И я хочу сказать, что никаких конкретных деталей мы не обсуждаем, просто обмениваемся мнениями. Это также в каком-то смысле возможность обменяться мнениями, представить друг другу своё восприятие переговорного процесса, пообщаться. И я прямо хочу заявить, что в этих переговорах, в этих обсуждениях говорится обо всём том, о чём мы говорим также публично», - заявил премьер-министр Армении.

Отметим, что глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил, что премьер-министр должен встретиься с политическими силами и сообщить им, о чём он беседовал с президентом Азербайджана. Марукян выразил уверенность в том, что, по крайней мере, руководители трёх представленных в парламенте политических сил должны быть в курсе того, что происходит в переговорном процессе.

Вчера на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что провёл в Давосе неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе и дальнейших обсуждениях. Встреча продлилась около полутора часов», - написал Пашинян.