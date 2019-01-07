Пока переговоры продолжаются, «Газпром Армения» не будет обращаться в КРОУ с заявкой на пересмотр тарифов – вице-премьер

Правительство Армении и компания «Газпром Армения» с первого рабочего дня нового года начнут обсуждение вопроса тарифов на газ внутри страны.

По прогнозу вице-премьера Мгера Григоряна, эти обсуждения могут продлиться месяцы, но до тех пор, пока не будет принято четкое решение, «Газпром Армения» не станет обращаться в Комиссию по регулированию общественных услуг с заявкой на пересмотр тарифов.

«Есть четкая договоренность о том, что вопрос должен быть детально изучен, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Мгер Григорян. - И должно быть сделано все для того, чтобы тариф не повысился».

Директор стопроцентной дочки российского «Газпрома», компании «Газпром Армения», Грант Тадевосян в ноябре прошлого года в беседе с Радио Азатутюн заявил, что с 2016 года, когда премьер-министром Армении был Карен Карапетян и «Газпром» по собственной инициативе снизил тариф на газ, компания ожидала, что это будет компенсировано за счет увеличения прибыли, но этого не произошло, и уже в течение двух лет российская компания-монополист работает в убыток - ежегодно в размере 13,4 млрд драмов.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что, несмотря на эти убытки и повышение цены на газ на границе, компания «Газпром Армения» готова вести переговоры по вопросу неповышения тарифов на газ, Мгер Григорян ответил: «Вы задаете очень хороший вопрос. Структуру и причину этих убытков следует глубоко изучить, чтобы стало ясно, какие есть правильные пути оптимизации, чтобы убытки не генерировались. Я считаю, что это можно сделать, в конце концов, средний тариф довольно сильно отличается от цены на границе. При этом, я считаю, что есть возможности для умещения в пределах маржи».