Цена поставляемого Армении российского газа составит 165 долларов за тысячу кубометров

31 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Как сообщает официальный сайт компании «Газпром», в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долл. за 1 тыс. куб. м.

«ЗАО «Газпром Армения» продолжит работу с соответствующими государственными органами правительства Республики Армения по вопросу структуры внутренних тарифов на газ», - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что, несмотря на повышение цены на газ на границе, «благодаря определенным нашим внутренним регулировкам цена на газ для армянских потребителей не изменится».

Отметим, что согласно истекающему сегодня контракту российская сторона поставляет Армении газ по цене в 150 долларов за тысячу кубометров.