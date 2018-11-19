Грант Тадевосян: «Газпром» работает в Армении в убыток

Когда чуть больше похолодает, отопление в доме у г-жи Вардуи больше отключаться не будет. Чтобы не мерзнуть, они днем и ночью жгут газ, в результате зимой ежемесячно платят за газ не менее 80 тыс. драмов.

Домохозяйка сетует на то, что газ дорогой. «Приходится платить, потому что лучше жечь и греться, чем мерзнуть и болеть», - говорит она.

Газ горит - деньги расходуются, а г-жа Вардуи все еще лелеет надежду, что, быть может, новое правительство снизит бремя потребителей. Она слышала, что и. о. премьер-министра Никол Пашинян лично будет вести переговоры на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Уже два года армянские потребители за 1 кубический метр природного газа платят 139 драмов. Изменится ли этот тариф в начале 2019 года? Пока сказать сложно.

Переговоры правительства Армении с Минэнерго России и российским «Газпромом» продолжаются.

Мы же попытаемся понять, как получается, что «Газпром Армения» покупает на границе голубое топливо по цене 150 долларов за 1000 кубометров, а продает его потребителям почти вдвое дороже – по цене 286 долларов.

«Сравнивать конечную цену для потребителя с ценой на границе изначально неверно», - сказал заместитель председателя Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Микаэл Согомонян.

По его словам, есть несколько факторов, влияющих на формирование конечного тарифа на газ. Во-первых, к 150 долларам на границе прибавляются 42 доллара НДС, 11 долларов составляют потери, еще 50 долларов – расходы, инвестиции, прибыль, зарплаты «Газпрома», короче говоря, то, что называется маржей.

О высоких жалованиях топ-менеджеров российского монополиста часто пишут газеты. На вопрос, почему за это должен платить армянский потребитель, Согомонян ответил: «Среднемесячная заработная плата установлена в размере 227 тыс. драмов для их 5600-5800 сотрудников. Мы устанавливаем фонд средней заработной платы ежегодно, и их средняя зарплата находится на уровне 227 тыс. драмов».

Сколько составляют «элитные» зарплаты в «Газпром Армения», руководитель дочерней компании «Газпрома» Грант Тадевосян на прошлой неделе не сообщил, лишь указал размер средней зарплаты - 336 тыс. драмов, которую, по его утверждению, выдает их учредитель, и армянский потребитель к этому не имете отношения. «Все эти, как Вы говорите, «элитные» жалования мы получаем от учредителя – 7,5 млрд ежегодно. Население Республики Армения, включая меня, всех нас вместе... в тариф заложены 227 тыс. драмов наших «элитных» зарплат», - сказал он.

В этой ситуации, когда союзники ведут переговоры о снижении цены на газ, исполнительный директор «Газпром Армения» сделал еще одно примечательное заявление. Он напомнил о 2016 годе, когда премьер-министром Армении был Карен Карапетян. «Газпром» тогда по собственной инициативе снизил тариф на газ, обязавшись взять на себя все расходы.

По словам Тадевосяна, тогда ожидалось увеличение прибыли, но этого не произошло. В результате уже в течение двух лет российская компания-монополист работает в убыток - 13,4 млрд драмов в год.

Генеральный директор заявляет, что в 2019 году российский «Газпром» не собирается больше терпеть убытки. Фактически, Тадевосян также не исключил, что тариф может повыситься.

В беседе с Радио Азатутюн потребители, однако, единодушно утверждали, что нынешний тариф на газ довольно накладен для их карманов. Расходы высоки, а доход низкий.