Цена на газ для потребителей в Армении не изменится – Пашинян

Цена на газ для потребителей в Армении не изменится. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сегодня сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Одновременно, он сообщил, что Россия собирается поднять цену на газ, поставляемый компании «Газпром Армения».

«Вчера я дважды разговаривал по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Темой этих телефонных бесед была цена на газ, поставляемый в Армению, и мы можем сказать, что мы пришли к решению, по крайней мере, на обозримое будущее», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам Пашиняна, российская компания «Газпром» повысит цену на газ, поставляемый компании «Газпром Армения», но «благодаря определенным нашим внутренним регулировкам цена на газ для армянских потребителей не изменится».

Исполняющий обязанности премьер-министра заверил, что в результате этого соглашения армянская сторона не будет накапливать долги и не будет вынуждена передавать часть активов российской стороне, как это было раньше.

Действующая цена на газ устанавливается соглашением, подписанным в 2013 году. Согласно соглашению, Россия поставляет газ до границы с Арменией по цене в 150 долларов за тысячу кубометров. Срок действия армяно-российского соглашения истекает 31 декабря.