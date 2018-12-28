До тех пор, пока переговоры продолжаются, будет оставаться в силе действующий тариф на газ - пресс-секретарь вице-премьера

До тех пор, пока переговоры продолжаются, будет оставаться в силе действующий тариф на газ, в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь исполняющего обязанности вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян.

«До тех пор, пока переговоры продолжаются, будут действовать те условия, которые существуют сейчас», - отметил Унанян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что до тех пор, пока переговоры не завершены, Армения будет платить по 150 долларов за 1000 кубометров газа, он ответил утвердительно.

Пресс-секретарь не исключил, что переговоры в ближайшие дни могут не завершиться и продолжатся также в следующем году. «До тех пор, пока результат не будет достигнут, переговоры продолжатся», - добавил он.

По словам Ваана Унаняна, переговоры о цене на газ ведутся в различных форматах, в них участвует также «Газпром».

Исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян вчера выразил мнение, что тариф на газ не повысится. Он также заявил, что Армения ведет переговоры с российской стороной о снижении цены на газ.

По действующему до 31 декабря этого года соглашению, подписанному в 2013 году, за 1000 кубометров газа Армения на границе сначала платила 190 долларов, затем цена снизилась до 165 долларов, а в настоящее время действует тариф 150 долларов за 1000 кубометров. До рядового потребителя газ доходит почти по двойной цене.

Предполагалось, что на вчерашней встрече Пашиняна и Путина прояснится вопрос о том, снизится ли цена на газ, останется неизменной или поднимется. Но после встречи в прямом эфире на своей странице в Facebook и. о. премьер-министра Армении сообщил, что решения по вопросу цены на газ пока нет.

«Но в общем, я настроен оптимистично и по этому вопросу и надеюсь, что здесь также будут желаемые для нас развития или, по крайней мере, не будет нежелательных», - также заявил Пашинян.

Координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян считает, что власть должна была сделать все возможное, чтобы до истечения срока газового договора тариф был установлен, поскольку, как он отметил, не исключено, что Россия может преподнести сюрприз и повысить цену на газ.

«По сути, опасность заключается в том, что мы будем использовать и покупать газ с 1 января, а затем выяснится, что он был по гораздо более высокой цене, чем мы ожидали», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Иоаннисян.