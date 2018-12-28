По газу решения нет, обсуждения продолжатся - Пашинян представил подробности встречи с Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по возвращении в Ереван в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал об итогах состоявшейся накануне в Москве его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он представил некоторые подробности встречи, в ходе которой, по словам Пашиняна, был обсужден довольно широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки, и разговор, в основном, касался стратегии дальнейшего развития двусторонних отношений.

«Могу сказать, что, по сути, в этом вопросе у нас есть полное понимание того, какие стратегические направления должно иметь развитие сотрудничества между нашими двумя странами», - отметил и.о. главы армянского правительства.

По словам Пашиняна, в ходе его встречи с Путиным 27 декабря вопрос урегулирования карабахского вопроса не обсуждался. Что же касается ситуации с ОДКБ, где в настоящее время обсуждается вопрос избрания генерального секретаря организации после того, как Армения отозвала своего представителя, как отметил Пашинян, у него с Путиным состоялось короткое обсуждение этого вопроса.

«Наша позиция заключается в том, что здесь нам необходимы институциональные решения для того, чтобы в устав ОДКБ были внесены такие поправки, которые на будущее предусмотрели бы такую ситуацию, чтобы подобных споров по причине отсутствия координации не происходили», - сказал Пашинян, добавив, что также состоялся короткий разговор о «стратегической сути и содержании организации».

Обращаясь к теме цены на российский газ, поставляемый Армении, Никол Пашинян сказал: «По газу решения нет. Обсуждения будут продолжены в рабочем порядке».

Тем не менее, как отметил и.о. премьер-министра Армении, было зафиксировано, что для двусторонних отношений вопрос цены на газ является крайне чувствительной темой. «И это понимают как в правительстве Республики Армения, так и в Российской Федерации», - отметил он.

«В общем, я настроен оптимистично и по этому вопросу и надеюсь, что здесь также для нас будут желаемые для нас развития или, по крайней мере, не будет нежелательных», - подчеркнул он.